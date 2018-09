Surco: Joven denunció que policía se llevó su billetera, le robó 100 soles y luego le pidió 'arreglar'

¡Para no creerlo! Un padre de familia quedó totalmente sorprendido luego de que un efectivo de la policía recogiera su billetera olvidada en un centro comercial de Surco y se la devolviera sin 100 soles.



El joven contó que el suboficial PNP Tomás Sándiga Carpio tomó su billetera luego de que la dejara olvidada en el patio de comidas del Jockey Plaza, en Surco. Al regresar a buscarla, una testigo le indicó que el policía la había recogido y luego de dar varias vueltas lo pudo ubicar.



“Cuando íbamos a la comisaría, me dijo ‘yo te voy a arreglar. Tus documentos te los dejo en el segundo piso y dinero también, pero no, no, no’ (…) Le dije que faltaban 100 soles y él contesta ‘sí’, entonces sacó su billetera y me entregó el billete”, contó el joven.



Según reportó 90 Matinal, los efectivos policiales de la comisaría de Monterrico no permitieron que el joven agraviado sentara la denuncia contra el suboficial. Solo le entregaron un acta de la devolución de sus pertenencias.

Joven denunció que policía se llevó su billetera, le robó 100 soles y luego le pidió 'arreglar'. Video: 90 Matinal

