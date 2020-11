Mucho cuidado. Un joven consultor conoció a un tipo por una red social, bebieron dos cervezas y terminó ‘pepeado’ por el sujeto, de unos 25 años, que le robó desde su billetera hasta sus laptops Mac Book Pro, dinero de sus cuentas bancarias y numerosas compras por internet. En total se apoderó de más de 67 mil soles, entre dinero y objetos, en Surco.

El agraviado, que por seguridad no revelaremos su identidad, contó que citó a este sujeto a su departamento. Solo tomaron una cerveza y cuando iban a tomar la segunda, se sintió mareado.

“Me dijo que era cheff y se llamaba ‘Franco’. Conversamos y me pareció confiable. Hablamos y bebimos una cerveza. Luego no me acuerdo de nada. Mi amiga, con quien comparto el departamento, llegó y lo vio salir con una mochila. Este tipo se llevó todo. Incluso mi polo rosado”, dijo el afectado.

Este es el sujeto que habría dopado y robado al joven trabajador. Es buscado por la policía.

Él permaneció dopado varias horas y cuando se percató del robo fue a denunciar el hecho en la comisaría de Monterrico. Los policías ya tienen los videos de las cámaras de seguridad del edificio y se espera que pronto capturen al ladrón.