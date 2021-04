Luis Omar Palomino Medina (29) y Álvaro Andrés Alarcón Mosquera (27), usaban la modalidad del ‘falso pasajero’ para subir a los ómnibus de transporte público, según información policial, para robar celulares a los usuarios, en Surco.

Según información policial, los sujetos subieron a la ‘volada’ por la puerta posterior de un bus de transporte público y en solo segundos, le arrebataron un celular de alta gama de una joven. Ambos bajaron corriendo y fueron perseguidos por los agentes del grupo Terna, que hacían servicio de civil por la zona. Los corretearon y lograron atraparlos en el puente primavera.

La agraviada, que se bajó del bus y también participó en la persecución a los sospechosos, los reconoció plenamente y recupero su celular de alta gama robado. Los sospechosos fueron conducidos a Depincri Surco.

ATRAPAN A OTRO PRESUNTO DELINCUENTE QUE ESCAPABA A BALAZOS EN PUENTE PRIMAVERA

Estaba dispuesto a todo para fugar y terminó en el suelo. Un feroz delincuente desató una infernal balacera en plena panamericana sur para huir de la policía. Este sujeto, que sería de la banda ‘Los Gatilleros de Pamplona’, encañonó a una pareja de esposos, un taxista y un conductor de auto particular, para que lo ayuden a escapar. Ante la negativa les disparó y continuó con su loca huida, pero terminó cercado y fue detenido en el distrito de Surco.

Eran las 6:30 de la tarde cuando la camioneta Hyundai azul metálico de placa D7J-077, que había sido robada poco antes, se apagó porque se le activó el trabagas y esto originó un gran congestionamiento vehicular en plena ‘hora punta’ en la panamericana sur, antes de llegar al puente primavera. Dos policías, que hacían servicio de patrullaje preventivo, se percataron de esto y se acercaban a dicha unidad, que tenía el capó levantado, y los ocupantes empezaron a huir, con armas en mano, entre los vehículos por dicha carretera.

Mientras escapaban entre los autos, que avanzaban lentamente, los delincuentes dispararon contra los policías que le seguían los pasos. Uno de los ladrones se lanzó por la ventana del auto de placa ADJ-240, cuyo conductor estaba con su esposa y se dirigían a su vivienda. “Encañonó a mi esposa y me dijo: ¡Sácame de acá conch…! Me negué a hacerlo ingresar al auto, salió y disparó. Afortunadamente retrocedí a tiempo el asiento de mi esposa y no le cayó el balazo”, dijo el conductor.

El feroz asaltante continuó con su loca huida y a unos metros encañonó al taxista Rufino Bellina, quien también se negó a llevarlo. A él también le disparó dos balazos que perforaron el asiento de su vehículo de placa BCB-001. Afortunadamente resultó ileso.

Instantes después, este peligroso delincuente fue cercado por policías de la comisaría de Chacarilla del Estanque y Depincri Surco, quienes lo redujeron y atraparon. Fue identificado como Pedro Jhoan Antony Briones Blas (26), ‘Loco Jhoan’, a quien se le encontró una pistola Tanfoglio con municiones. Además dos bolsas con marihuana y clorhidrato de cocaína.





