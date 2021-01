Un motociclista, repartidor de comida rápida, vivió el peor momento de su vida luego que chocó con un vehículo en movimiento y un pedazo de fierro, que era el parador de su moto, se le incrustó en la pierna izquierda. Agentes del Serenazgo y Brigada de Rescate de Surco le prestaron ayuda en la cuadra nueve de la avenida Los Próceres, frente a la residencial La Cruceta.

Jesús Anaya (33) terminó encima de su moto pero con uno de sus miembros incrustados. El sereno José Luis Carmona empezó a hablarle para que no pierda el conocimiento. Incluso, le agarró la cabeza para impedir que se mueva y los paramédicos pudiesen controlar sus funciones.

Carmona empezó a conversar con el herido, quien le dijo que era un cocinero y el único sustento de su señora madre. “Vamos a ponerle fuerza, negro. Tienes que ayudarme. Tienes que aguantar, papá”, le gritó el sereno. La Brigada de Rescate le agradeció su ayuda tras lograr estabilizarlo.

Posteriormente llegaron los bomberos. El parador que lo atravesaba pudo ser retirado. La ambulancia condujo a Jesús Anaya al hospital Casimiro Ulloa. El chofer del carro con el cual chocó el motociclista, identificado como Daniel Aranda, permaneció en el lugar.

“Empecé a sentir que su temperatura bajaba y su cabeza la sentí más fría. Le dije que me ayudara y que no moviera su espalda. Él decía que no sentía su pierna. No quería que pierda la realidad y se desmaye”, contó el sereno José Luis Carmona.