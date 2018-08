Surco: Mujer pasó el susto de su vida cuando fue interceptada por 'marcas' que se confundieron de víctima | VIDEO

¡Tremendo susto! Una mujer fue sorprendida por tres 'marcas' que le cerraron el paso en una estrecha calle de Surco. Al parecer, los delincuentes se equivocaron de víctima ya que le pidieron un sobre con dinero, que para ellos acababa de retirar del banco.



Todo ocurrió la tarde del último martes cuando la víctima manejaba su vehículo rumbo a su casa en Surco. En un momento, apareció una camioneta que le cerró el paso, de la cual bajaron unos encapuchados armados.



De inmediato y al verse con el paso cerrado, la víctima cerró la luna del conductor. "Uno sacó un arma para romper la luna, abro la puerta y le digo que se lleve todo, pensando que querían robarme a mí o el vehículo, pero me mencionaron un sobre y les dije que no tenía nada. Me pusieron el arma en la sien para amenazarme", dijo la mujer a 90 Matinal.

Los delincuentes, al percatarse que se habían equivocado de víctima, le quitaron las llaves de su auto y amenazaron con disparar si algún vecino trataba de detenerlos. Luego se subieron a su camioneta de lunas polarizadas y huyeron del lugar.

