A la reja con su perro. Giancarlo Aguilar Gutiérrez (31) fue detenido por los policías por atacar a golpes a un policía y ordenar a su perro pitbull de morder a dos agentes durante la intervención, en Surquillo. Esto fue porque el sujeto se enfureció porque el agente se negó a darle dinero.

El policía Jorge Luis Ninasivinchi (50), contó que estaba en su auto, entre la avenida Angamos y la calle Genaro Cobian, cerca de un grifo y se le acercó el muchacho con el perro. “Me pidió dinero y le dije que no le iba a dar. Empezó a golpearme y a dar de golpes a mi carro. Salí y le gritó a su perro que me atacara. El can se lanzó sobre mi y me mordió en varias partes del cuerpo, sobre todo en extremidades inferiores y superiores”, contó el policía agredido.

Pero esto no quedó allí. Un grupo de policías del Escuadrón de Emergencia Sur 1 llegaron al lugar para intervenir al furioso sujeto, y uno de los agentes Wilmer Cachique, también fue mordido en el antebrazo izquierdo, por el mismo can y a órdenes de su dueño. El perro y su dueño fueron intervenidos y trasladados a la comisaría de Surquillo. Ambos efectivos policiales fueron trasladados a un hospital cercano.

Al lugar de la trifulca llegó un joven empleado del grifo cercano para contar a los policías que, minutos antes, el mismo tipo se robó un paquete de botellas de agua.





Lo detienen por robo de autopartes





Lo volvió a hacer. Guime Sandro Veramendi Grados, ‘Iron Man’, fue detenido en Surquillo por robar accesorios de autos en Miraflores.

Él fue descubierto cuando huía, tras robar en la calle Bruno Mall. Estaba a bordo de un auto y fugó hacia las calles Rodín y Camilo Blas, espalda del hospital de Neoplásicas. Fue cercado por serenos de Surco quienes finalmente lo atraparon.

El sujeto se bajó del auto para confundirse con los peatones, pero terminó cercado y atrapado. Estuvo preso por el delito de secuestros en el penal de Aucallama en Huaral. En el 2013 fue detenido por robar autopartes con una máscara del famoso personaje ‘Iron Man’





