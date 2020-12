Por tercera vez consecutiva, la joven emprendedora Gigi Naveda (33) fue víctima de la delincuencia nada menos que en la puerta de su casa, en Surquillo. Ella fue encañonada por dos hampones armados quienes la arrinconaron a la pared y enseguida la arrastraron varios metros para robar su cartera con una cámara fotográfica, una laptop y su celular.

La joven, quien por la pandemia del Covid-19, se reinventó y reflotó su negocio de venta de postres, contó temerosa que llegaba a su casa para dejar sus implementos de trabajo y luego ir con sus padres a realizar compras, en urbanización La Calera.

Joven emprendedora es asaltada por tercera vez cerca de su casa.

“Apenas me bajé del carro, dos hombres armados bajaron de una camioneta oscura con lunas polarizadas para asaltarme. Intenté escapar y me corretearon y apuntaron en la cabeza y cuello. Quise evitar el robo de mi cartera y esos sujetos me arrastraron y me quitaron mis cosas. Una vecina les arrojó una olla, para que dejen de asaltarme, y también se la llevaron. En estos tres últimos meses me han asaltado 3 veces”, dijo la afectada.

Los delincuentes no solo la arrinconaron contra la pared sino que además la arrastraron por la vereda para quitarle sus pertenencias.