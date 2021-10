Volvió a las andadas y cayó. El ex reo Luis Alberto Orihuela Garrido (50), ‘Wally’ , fue intervenido por vender droga por delivery a bordo de una bicicleta, en Surquillo.

Los policías de la comisaría de Surquillo fue atrapado en la cuadra 7 de la avenida Angamos. Estaba a bordo de una bicicleta, y según información policial, se dirigía a las 8:15 de la noche a repartir droga.

‘Wally, tiene cinco ingresos a diferentes penales por delito en robo agravado y tráfico ilícito de drogas, tenía una bolsa con 738 ketes de pasta básica de cocaína.

Cae por asaltar clientes de peluquería

Jeanpierre Manuel Ponte Azañedo (19), ‘Loco Jeanpierre’, fue detenido por asaltar a clientes de una conocida peluquería y en la fuga también robar las pertenencias, incluido una radio portátil, a un sereno de Surquillo.

El atraco fue a las 2:30 de la tarde en el local, ubicado en la cuadra 3 de la avenida Principal, en Surquillo. El sujeto ingresó como cliente y encañonó a cuatro clientas y varias trabajadoras del recinto. A todas las llevó hacia posterior del negocio y una a una fue despojando de sus bienes de valor, como celulares y dinero. Luego sale a la puerta y vuelve a regresar para amenazarlas de muerte.

Con todo lo robado en las manos, el peligroso sujeto sale a la puerta y amenaza de muerte a un repartidor de delivery, que llega a entregar un pedido. Luego escapa corriendo. En su loca huida, encañonó a un miembro de serenazgo del distrito y le robó sus pertenencias, entre ellas una radio portátil, con la que podía escuchar la persecución policial que se desplegó por el atraco que cometió.

Varias unidades de serenazgo de Surquillo y comisaría del sector, buscaban intensamente al escurridizo ladrón, hasta que fue atrapado a unas cuadras del lugar. En su poder se le encontró una réplica de pistola, con la que amenazó a sus víctimas, cuatro celulares, una cadena dorada, un reloj y una billetera, además de la radio portátil que le robó al agente de serenazgo. El detenido fue trasladado a Depincri San Borja-Surquillo, para ser investigado.





Asaltan a joven emprendedor

Segundos después de llegar a casa de un familiar, el joven emprendedor Darío Delgado Espejo (30), fue encañonado por dos hampones que le robaron su celular de alta gama y su lujoso auto BMW, en una calle, en Surco. Horas después, abandonaron el vehículo en Surquillo.

El atraco fue a las 8 de la noche en la calle Aguada Blanca. El joven emprendedor seguía al volante de su auto BMW color oscuro de placa F9Y-318 cuando de pronto una camioneta negra con lunas polarizadas le cerró el paso y se estacionó adelante. Dos delincuentes bajaron y uno de ellos se dirigió al volante del agraviado. “Me dijeron: ¡Tranquilo, tranquilo, que no te va a pasar nada!. Dame su celular y bájate. Mira hacia la pared”, y tuve que salir del carro y se lo llevaron.

Tras ser interrogado por los policías, el joven emprendedor, se dirigió a su vivienda. Horas después, a las 5 de la mañana, los policías llamaron a su madre y le comunicaron que encontraron dicho vehículo en la cuadra 1 de la avenida Marco Polo, en urbanización La Calera, en Surquillo. “Llegué al lugar y encontré mi auto. Agradezco a los policías de Diprove por encontrar mi auto. No se si los delincuentes me seguían, creo que no porque ellos venían de otra calle. Parece que estaban raqueteando. Vi que eran tres delincuentes en una Chevrotet color negro. No recuerdo si alguno de ellos no usaba mascarilla”, sostuvo, durante las diligencias policiales que se efectuó en su auto como toma de huellas dactilares y otras pericias de rigor.





