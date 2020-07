En la víspera se inició el primer día de la cuarentena focalizada, medida dada por el Ejecutivo para reiniciar la actividad económica, tras tres meses de confinamiento por el COVID-19. Sin embargo, la inmovilización social (toque de queda) se mantendrá, esta vez entre las 10 p.m. y 4 a.m. del día siguiente, de lunes a domingo a nivel nacional, con excepción de siete departamentos.

A fin de dar cumplimiento a esta disposición la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pusieron en marcha la operación Impacto Nocturno, a fin de fiscalizar que la población cumpla con la medida, pues de acuerdo a la disposición solo están autorizados para transitar durante la inmovilización social los vehículos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, los bomberos, médicos, enfermeras y medios de comunicación.

El punto elegido fue el cruce de las avenidas Tomás Marsano y Angamos, en el distrito de Surquillo, donde el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, explicó que se ha destacado a 70 efectivos de la Fuerza Aérea del Perú y la Policía Nacional para intervenir a vehículos infractores, a fin de que se cumpla la disposición de inmovilización nocturna en esta etapa del Estado de Emergencia. En el lugar también se intervino a personas que sacaban la basura pasada las 10 p.m.

La operación estuvo encabezada por los ministros del Interior y Defensa, Gastón Rodríguez y Walter Martos, respectivamente.

El primero señaló que el virus del COVID-19 no ha caducado y sigue en las calles, por lo que la ciudadanía debe permanecer en sus viviendas. “Si bien se han flexibilizado ciertos procedimientos en esta reinserción económica, ello no es óbice para que la gente salga a realizar actividades no concretas”, subrayó.

A los infractores se les aplicó multas, retención de documentos, mientras que otros fueron traslados a las dependencias policiales.

