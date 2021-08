Segundos después de llegar a casa de un familiar, el joven emprendedor Darío Delgado Espejo (30), fue encañonado por dos hampones que le robaron su celular de alta gama y su lujoso auto BMW, en una calle, en Surco. Horas después, abandonaron el vehículo en Surquillo.

El atraco fue a las 8 de la noche en la calle Aguada Blanca. El joven emprendedor seguía al volante de su auto BMW color oscuro de placa F9Y-318 cuando de pronto una camioneta negra con lunas polarizadas le cerró el paso y se estacionó adelante. Dos delincuentes bajaron y uno de ellos se dirigió al volante del agraviado. “Me dijeron: ¡Tranquilo, tranquilo, que no te va a pasar nada!. Dame su celular y bájate. Mira hacia la pared”, y tuve que salir del carro y se lo llevaron.

El joven emprendedor Darío Delgado Espejo (30), fue encañonado por dos hampones que le robaron su celular de alta gama y su lujoso auto BMW, en Surco. (foto: TROME)

Con ayuda de algunos vecinos pudo llamar a los policías y ellos realizaron un operativo por la zona para dar con el paradero de los ladrones. No lograron ubicarlos.

Tras ser interrogado por los policías, el joven emprendedor, se dirigió a su vivienda. Horas después, a las 5 de la mañana, los policías llamaron a su madre y le comunicaron que encontraron dicho vehículo en la cuadra 1 de la avenida Marco Polo, en urbanización La Calera, en Surquillo. “Llegué al lugar y encontré mi auto. Agradezco a los policías de Diprove por encontrar mi auto. No se si los delincuentes me seguían, creo que no porque ellos venían de otra calle. Parece que estaban raqueteando. Vi que eran tres delincuentes en una Chevrotet color negro. No recuerdo si alguno de ellos no usaba mascarilla”, sostuvo, durante las diligencias policiales que se efectuó en su auto como toma de huellas dactilares y otras pericias de rigor.

Al lugar también llegaron los peritos de criminalística y policías de Depincri San Borja-Surquillo que investigan el asalto. Cerca de las 10 de la mañana culminaron con las diligencias y llevaron el carro a la sede de Diprove, en Barrios Altos, donde se continuará con las investigaciones.

Los detectives investigan si los mismos asaltantes cometieron otros asaltos durante la madrugada con el auto que le robaron al joven emprendedor. El afectado tiene un negocio de comida rápida con un socio.





