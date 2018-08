Taxis por aplicación: Alerta por malos conductores acusados de violación

Gran temor e indignación ha causado en los padres de familia el nuevo caso de violación de una jovencita de 23 años, quien fue ultrajada por un taxista (Gianfranco Huaichao Ronto) del aplicativo Uber, cuando regresaba de su casa después de ir a un cumpleaños.



Según César Ortiz, presidente de Aprosec, estos servicios se han convertido en un verdadero peligro para los usuarios, sobre todo para las mujeres. “



Actualmente es toda una aventura tomar un taxi. Uno no sabe lo que le va a pasar, te pueden violar, robar, acosar y hasta matar”, indicó el especialista.



Agregó que una manera de poder salir de una situación de peligro es tomándole una foto al conductor y enviarle a algún contacto de confianza, pues se va a inhibir.



MALOS FILTROS



Ortiz afirmó que los filtros de las empresas de los taxis por aplicativos son malos y cualquier persona podría ofrecer el servicio.



“Todo el proceso de selección es de manera virtual, no presencial, envían sus documentos hasta falsificados y las pruebas psicológicas no se realizan con rigurosidad”, acotó.



Indicó que debería haber un ente del Estado, en este caso el Ministerio de Transportes, que regule estos taxis por aplicativo y deberían estar pintados de un solo color para reconocerlos y con casquetes en el techo que digan ‘taxi’.



CONSEJOS...



- Use de preferencia taxi conocido o formal.



- Antes de subir, anote o tome foto a la placa del vehículo y solicite el nombre del conductor.



- Verifique que se trate de la misma persona a la que solicitó el servicio y no de alguien que lo está suplantando.



- Póngale seguro a la puerta y no reciba nada del conductor, como chicles o caramelos.



- Si nota alguna conducta sospechosa o agresiva del conductor, baje inmediatamente y pida ayuda.



- No acepte que tome rutas peligrosas o desviaciones repentinas sin ningún motivo.



- Denuncie si recibe algún tipo de acoso, violación o agresión.