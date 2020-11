El coronel PNP Fredy Velásquez, jefe del Escuadrón Verde-Grupo Terna, aseguró que los agentes de dicha unidad de la Policía Nacional no participaron en los operativos desplegados en el Cercado de Lima durante las marchas desarrolladas los días 12 y 14 de noviembre en contra del régimen de Manuel Merino.

En diálogo con Canal N, el oficial PNP aseguró que así lo han informado al Ministerio Público, que investiga las muertes de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado, y admitió que solo participaron durante la movilización del miércoles 11 de noviembre.

“No han estado ninguno de los muchachos (del Grupo Terna), porque nosotros tenemos otra misión. No hemos participado (en las marchas del 12 y 14 de noviembre), ya hemos dado la información respectiva a la Fiscalía y le estamos demostrando que no hemos participado en las actividades de (control de la) manifestación del día sábado”, expresó Velásquez.

“El día 11 sí hemos participado en apoyo de los integrantes de la Policía Nacional, y ante un evento de alteración o de apoyo nosotros podemos participar esporádicamente, pero no es nuestra misión específica y no hemos participado de manera constante. Le puedo asegurar que el día jueves y sábado no hemos estado participando en ninguna actividad en control del orden público porque no es nuestro tema específicamente”, agregó.

El oficial explicó que la participación de los agentes del Grupo Terna en el control de la protesta fue porque son “integrantes de la Policía Nacional y como tal estamos sujetos a las disposiciones de las operaciones que se vayan a realizar en diversos puntos de la localidad”.

No obstante, el jefe del Grupo Terna no respondió cuando se le consultó sobre quién dio la orden para que los agentes intervengan durante las manifestaciones desarrolladas contra el régimen de Manuel Merino. Solo insistió en que su misión principal es la lucha contra la delincuencia común y la microcomercialización de drogas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las personas que resultaron heridas durante las protestas ciudadanas contra el régimen de Manuel Merino exigieron cambios en la Policía Nacional del Perú, entre ellos la desactivación del Grupo Terna