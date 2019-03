Menor que desató tragedia en colegio Trilce saldrá de Maranguita: revocan internamiento preventivo

Después de estar una semana en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’ por causar la muerte de un compañero durante una clase de economía en el colegio Trilce en Villa El Salvador, el menor será liberado. El Poder Judicial decidió revocar la orden de internamiento preventivo que se dictó contra el escolar.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur señaló que la Sala Civil presidida por el magistrado Gonzalo Meza Mauricio dispuso que el adolescente de 15 años sea entregado a sus padres y que cumpla mandato de comparecencia con restricciones.

En un primer momento, fue el Poder Judicial el que ordenó que el menor cumpla dos meses de internamiento en 'Maranguita'. El menor de 15 años ingresó el pasado 21 de marzo. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada por varias autoridades por las circunstancias.

El menor de 15 años estaba en clase de Economía cuando el arma que tenía en sus manos se disparó, impactando contra su compañero en el brazo, quien falleció. Otro escolar también recibió el impacto en la pierna y fue trasladado a un hospital.

El sobreviviente del hecho dio su versión de los hechos y contó que todo fue accidental, señalando su nerviosismo cuando el arma se disparó. "Empezó a decir que no fue intencional, que no fue 'mi culpa', 'lo siento', que 'no lo hice intencionalmente', 'fue de casualidad', 'fue sin querer', 'la bala se disparó'"