La tarde del 24 de enero, Orlando Abreu vio la luz por última vez al ser cruelmente asesinado por un delincuente que con total sangre fría le disparó cuatro balazos , uno de ellos en el cuello, que le arrebataron la vida ante el silencio de los demás comerciantes del exmercado de Palermo y la desesperación de sus compatriotas, quienes desesperados piden ayuda para salvarle la vida, pero nada se pudo hacer, llegó sin vida al hospital de Belén en Trujillo, La Libertad, en Perú.

De acuerdo a informaciones de allegados y personas que se encontraban en el lugar el día del asesinato, ‘Caracortada’ habría sido enviado por otra persona para que lo ‘ajuste’ por ‘rebelarse’ y no querer pagar el cupo (vacuna en Venezuela) de 5 soles diarios para no ser ‘molestado’ por nadie. Orlando Abreu , como se ve en el video que captó el momento del ataque , le explica al sicario y sus cómplices que no quiere problemas con nadie, pero el delincuente le reclama por ‘meterse’ con su gente y tras perder el control le dispara sin compasión al joven venezolano.

Inmediatamente, ‘Caracortada’ y sus compinches huyen del lugar a vista y paciencia de todos y sin que nadie diera aviso a la policía.

¿CÓMO IDENTIFICAN A CARACORTADA?

En redes sociales existen varias versiones e imágenes del delincuente, pero según la PNP, ‘Caracortada’ tiene un largo prontuario delictivo con varios ingresos a la cárcel. Robo a mano armada, sicariato y líder de bandas de extorsionadores de comerciantes y empresarios. Su ‘centro de operaciones’ siempre son los mercados y emporios comerciales.

Según comerciantes y videos relacionados de las detenciones que ha tenido este delincuente, este hombre sufriría de artritis en una de sus manos y tendría entre 45 y 60 años, pues muchos compararon imágenes de la posición de sus manos y es así que se dio con la identidad del asesino de Orlando Abreu.

Caracortada, asesino de Orlando Abreu fue identificado

POLICÍA LO BUSCA INTENSAMENTE

En horas de la tarde del sábado 13 de febrero, un video se viralizó rápidamente en el que se indicaba que el sicario ‘caracortada’ fue ultimado por un venezolano que vengó la muerte de su compatriota, pero luego se desmintió que se trate del sujeto.

Ante la ola de indignación de la comunidad venezolana, autoridades, artistas y miles de personas en Venezuela, la Policía ha tomado cartas en el asunto y se encuentra buscando intensamente a este sanguinario delincuente y sus cómplices.

NO ACTUÓ SOLO

Asimismo, este sanguinario sujeto no habría actuado solo en el asesinato de Orlando, sino todo lo contario, pues sus compatriotas señalan a una mujer y otro hombre como cómplices de ‘caracortada’. Sostienen que la fémina sería la que cobraría los cupos y la que habría mandando al sicario a ultimar al venezolano. El otro hombre sería otro de los cómplices y habría estado en el lugar al momento del asesinato.

¿CELEBRA ASESINATO?

Otro video de ‘caracortada’ se ha viralizado en las redes sociales en donde se le ve el rostro y con el arma, que aparentemente, habría usado para el crimen. Al hombre se le ve contento, aunque aún no se ha corroborado la veracidad del mismo.

Caracortada con arma con el que habría asesinado a Orlando Abreu | Trome

