El estremecedor testimonio del feminicida que mató a su novia embarazada: "Fui muy tosco y la maté"

¡Ni una menos! Ana Paula Prado es la víctima número 113 de feminicidio en lo que va de 2019. La joven de tan solo 18 años estaba embazada de tres meses en el momento en el que fue asesinada por su pareja de la misma edad en la habitación que compartían en Ventanilla.

Según confesó el sujeto, identificado como Carlos Cieza Pérez, todo comenzó cuando arrojó el almuerzo que la joven le había preparado. "Agarré su comida y la tiré al suelo y le dije 'vete a otro lado' y si quieres cómprate otro almuerzo pero no te quiero ver. Me dolía mucho la cabeza, no la quería ver", dijo ante la Policía.

Contó que la mujer, indignada por su accionar, lo golpeó. "Me empezó a golpear y le decía cálmate y fui muy tosco. Primero la empujaba y le decía Ana Paula ya cálmate y después la agarré del cuello", relató el feminicida confeso.

Asimismo, dijo que todo se trató de un momento de ira y cuando volvió en sí, la joven embarazada ya estaba muerta. "Intenté reanimarla", agregó.

El cuerpo de Ana Paula estaba tendido en la cama y tapado con una frazada. Al lado, la Policía encontró una carta y una mochila con la ropa del sujeto, que habría pretendido escapar del país, consignó Canal N.

Cabe indicar que tras cometer el crimen, Carlos Cieza llamó a una tía para confesar. La mujer se comunicó con la Depincri Ventanilla, cuyos efectivos llegaron hasta la zona para detener al sujeto.