La Victoria: Así fue el brutal asesinato de cajera embarazada en el interior de una pollería | VIDEO | FOTOS

¡A sangre fría! Las cámaras de seguridad de la pollería donde fue asesinada una mujer embarazada grabaron el instante en que el asesino le dispara con una pistola con silenciador, en su puesto de trabajo en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria. Su exconviviente y padre de su hijo es el principal sospechoso.



El las imágenes se puede ver que a las 9:45 de la noche, un hombre con capucha y jean azul ingresó al local de ‘Roky’s’, en la avenida Von Humboldt 1562, a media cuadra del parque Cánepa, y subió por la escalera al segundo piso.



Entró al baño y, tras unos minutos, fue directo a la caja donde sacó su arma y disparó en el cuello a Nermi Cordero Tongo (35), quien murió en el acto. La joven estaba embarazada de su actual esposo.

Expareja sospechoso de matar a cajera en pollería. (Video:ATV)

Ante la mirada aterrada de comensales y empleados, el asesino fugó y se descartó que se haya tratado de un asalto, ya que el delincuente no robó nada. La policía maneja la hipótesis de venganza.



EX PAREJA LE ARMÓ ESCÁNDALO



Para los agentes, Jhony Ambrocio Chagua (30), expareja sentimental de Nermi Cordero Tongo, es el principal sospechoso, pues antes se presentó en la pollería donde le hizo escándalo. Esa vez, los serenos lo expulsaron.



Los investigadores presumen que la mató al no aceptar que se haya casado con otro hombre, del que esperaba a su segundo retoño. Además, Jhony Ambrocio Chagua registra dos denuncias por agresión física a dos mujeres.