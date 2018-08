La Victoria: Mafia del alcalde Elías Cuba sigue operando en Gamarra y golpean a ambulantes que no pagan cupos

Pese a la captura del alcalde de La Victoria, Elías Cuba, de su hijo Eliseo Cuba Rodríguez y de otros integrantes de ‘Los intocables ediles’, esta banda sigue controlando el cobro de cupos con personas de malvivir que dan golpizas a los comerciantes ambulantes, informaron fuentes de la policía. Como si fuera poco, existen al menos otros dos grupos mafiosos que estarían intentando tomar el control de la zona, un apetitoso botín en el que se mueven decenas de millones de soles.



El último sábado, en la cuadra 7 del jirón Gamarra, el ambulante Jhosep Michael Oré Oré (27) se negó a pagar 250 soles a una mujer conocida como ‘Juana’ y fue masacrado a fierrazos por matones que le rompieron la cabeza y lo botaron de la vía pública para darle sitio a un grupo de venezolanos.



“Con mi esposa hace seis meses pusimos un negocio ambulante de manicure, maquillaje y depilación. Diario pagábamos de 6 a 8 soles (dos cobros por día a una mujer y ella les daba el dinero a los serenos), pero el sábado unos matones me golpearon con un fierro en la cabeza porque ya no les quise pagar. Lo hicieron delante de mi esposa y mi niña de cinco años”, contó el joven que tiene una herida de 10 centímetros en la frente.



NO RESPETAN NI A MUJERES

​

La madre de familia María Mercedes Acevedo Urpe (31) denunció que serenos de La Victoria la golpearon y desalojaron de la vereda donde vendía, en la cuadra 17 del jirón Hipólito Unanue, porque ya no quiso pagar a la mafia.



“Los serenos me botaron a golpes a pesar que había pagado mil 600 soles para trabajar. Fue Alicia, conocida como ‘La intocable’, la que mandó desalojarnos porque nos negamos a pagar el cupo. Me gritó ‘Te voy a meter granada!”, contó la mujer, a quien también robaron su carreta con mercadería.



“Pedimos que haya más presencia policial para dar seguridad a las más de 250 mil personas que vienen a comprar a Gamarra. La mafia de Elías Cuba ha convertido un baño público en un restaurante de brasas y parrillas para tener más dinero”, sostuvo el empresario Diógenes Alva.



ERAN UNOS ‘PULPOS’

​

Además, denunció que Cuba no solo cobraba cupos en Gamarra, sino también en ‘Polvos Azules’, las avenidas Miguel Grau, Las Américas, Aviación, México y 28 de Julio, los jirones Parinacochas y Huánuco y otras.



“Los policías municipales y serenazgo son gente de malvivir, parecen ‘marcas’. Vendían hasta las paredes y postes. En Gamarra cada calle tiene su tarifa”, manifestó.

