La Victoria: "Estaba cansado por el trabajo", la indignante justificación de sujeto que atacó a madre con bomba molotov

¡Terrible! Ya está en manos de la Policía el sujeto que intentó quemar viva a una madre de familia con una improvisada bomba molotov en La Victoria. Sin embargo, al dar su testimonio, Walter Luis Huamán Crisóstomo ofreció una indignante justificación para su fechoría.



"Estaba cansado por el trabajo" , argumentó Walter Luis Huamán Crisóstomo ante las autoridades, que lo capturaron la mañana de este viernes tras recibir una información sobre su paradero en La Victoria y su ocupación, mototaxista.

Asimismo, el sujeto negó haber acosado a la hija de su víctima, tal y como la familia asegura. Sin embargo, sí reconoció tener problemas con otro de sus hijos. Según su testimonio, este lo habría atacado con un cuchillo.

"Yo tengo problemas con un hijo de la señora que me hincó en la barriga con un cuchillo, eso no me deja trabajar. Voy donde la señora y le pregunto por su hijo y ella me dice que no tiene hijos, me mandaba a otro lado”, dijo Walter Luis Huamán Crisóstomo.



Además, Walter Luis Huamán Crisóstomo agregó que la hija de María Salvio Gómez, a quien supuestamente acosaba, era solo su amiga. En ese sentido, descartó haber pretendido iniciar una relación sentimental con ella.



Cabe indicar que la noche del último jueves, Walter Luis Huamán Crisóstomo llegó hasta la av. Aviación en La Victoria, donde María Salvio Gómez trabaja como vendedora ambulante, y le arrojó una bomba molotov.

Por suerte, la mujer logró esquivar el artefacto explosivo, el mismo que fue fabricado con una botella de vidrio, y se libró de ser consumida por las llamas. Según sus declaraciones a la prensa, esta no es la primera vez que es atacada por Walter Luis Huamán Crisóstomo.