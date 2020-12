Arriesgando su vida, el empresario Yener Ortiz (42) se enfrentó con sus propias manos a dos delincuentes armados que no dudaron en dispararle para robarle su moderna camioneta, en Villa El Salvador. De milagro, la víctima resultó ilesa pero, pese a la ayuda de unos 50 vecinos, no pudo impedir el atraco.

Eran las 9:50 de la noche cuando el padre de familia llegó a su casa en el asentamiento humano ‘Oasis de Villa’.

Empresario había llegado a su casa cuando fue asaltado por 'robacarros', en Villa El Salvador. | Foto: Gonzalo Córdova

“Metí la camioneta en la cochera y cuando estoy saliendo, los tipos me rodean. Me golpearon la cabeza y dijeron ‘ya perdiste tio’. Uno me apuntó a la cabeza pero, en un descuido, lo pescueceo y pido ayuda. El otro disparó al aire y luego me apuntó pero yo me cubrí con el cuerpo de su amigo hasta que éste se liberó”, contó.

Mientras uno de los rateros prendía la camioneta, el otro efectuaba disparos a diestra y siniestra para que nadie se acerque.

MIRA AQUÍ: DELINCUENTES ASALTAN DISTRIBUIDORA Y LE METEN CACHETADA A PERRITA

Al activarse la alarma del vecindario, los vecinos salieron a la calle y colocaron piedras en el camino. Los ladrones abordaron la camioneta, roja, Hi Lux, de placa AVS-931. En un último intento por impedir el robo, Ortiz lanzó un rocón al parabrisas, pero estos aceleraron y fugaron. Por suerte no atropellaron a nadie.

Empresario había llegado a su casa cuando fue asaltado por 'robacarros', en Villa El Salvador. | Foto: Gonzalo Córdova

En el vehículo había 10 mil 800 soles que era para comprar productos para el negocio del agraviado. Cámaras de seguridad grabaron el hecho y a tres autos que habrían hecho de ‘campana’. Estos son un auto negro y una camioneta clara.