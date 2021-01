Apenas había bajado del bus y estaba camino a su casa cundo fue víctima de la delincuencia. Delincuentes armados encañonaron a una joven empleada de 21 años, la arrastraron para robarle su cartera, pero como no pudieron, la atacaron a golpes con el fin de llevarse su celular, en Villa El Salvador.

Liliana Landeo Machuca, quien tiene visibles heridas en la frente y cabeza, había bajado en el paradero del puente ‘Venecia’, vía auxiliar de la panamericana sur, y se dirigía caminando hacia su vivienda. A unos metros del lugar vio pasar un auto negro con varios ocupantes que al verla, retrocedió y dos, de los cuatro hampones, bajaron armados para encañonarla, entre la calle 1 y 3.

Delincuentes armados arrastraron y golpearon a jovencita para asaltarla, en Villa El Salvador. (foto: Mónica Rochabrum)

“Al verlos que se acercaban armados, arrojé mi cartera y uno de ellos gritó: ¡Métele plomo! Y el que me tenía encañonada empezó a agarrarme de los brazos y me arrastró porque se dio cuenta que tenía mi celular en la cintura. Su cómplice logró robarme y luego corrieron hacia el auto y fugaron. Luego me enteré que estos mismos delincuentes habían asaltado a otra persona”, dijo la joven empleada.

El atraco fue grabado por una cámara de seguridad de una fábrica y fue entregada a la policía.