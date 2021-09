Cristian Waldir Maldonado Toribio (36), quien se habría pasado la luz roja, atropelló y causó la muerte de la joven Flor Betty Velásquez Velásquez (29), en Villa El Salvador, había bebido licor toda la noche en casa de unos familiares. Prueba de ello es que el resultado del dosaje etílico arroja que tuvo 1.00 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, más del doble de lo permitido.

Durante la noche, Cristian Maldonado, fue trasladado desde la comisaria de Urbanización Pachacámac hasta la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito Lima Sur (UIAT SUR) en Lurín, junto con la camioneta Hyundai de placa ANF-176, que conducía la mañana del domingo, y en la que ocasionó la desgracia familiar, en Villa El Salvador.

En las próximas horas será trasladado a la fiscalía por los delitos de homicidio culposo y delito contra la función jurisdiccional-fuga del lugar del accidente.

Familia llora y pide justicia

“Mi hijita, me la han atropellado. Ya no está conmigo. Ese desgraciado que la atropelló estaba borracho. ¡Por favor, quiero que me ayuden y que este sujeto pague lo que le hizo a mi niña. Ella era muy trabajadora. Ya se iba a casar con su pareja. Hace unos días me dijo: “Mami voy a comprar mi casita y me voy a ir”, contó llorando Emilia Velásquez, madre de la joven Flor Betty Velásquez, antes de salir de su casa para ir a la Morgue Central de Lima para retirar los restos de su hija para velarlos en su domicilio, en Villa María del Triunfo, precisamente a tres cuadras dónde sucedió el lamentable accidente.

Flor Betty (29), estaba de novia y ya tenía planes de contraer matrimonio antes de finalizar el año. Vivía con su pareja en casa de su madre y quería mudarse en unas semanas a su propia casa.

La joven Flor Betty Velásquez Velásquez (29), murió al ser atropellada por una camioneta conducida por un hombre en aparente estado de ebriedad. (foto: TROME)





Así fue el fatal accidente





Se alistaban a tomar un desayuno en familia cuando la fatalidad rondó en su hogar. La joven Flor Betty Velásquez Velásquez (29), quien estaba de novia, murió al ser atropellada por una camioneta conducida por un hombre, en aparente estado de ebriedad, en Villa El Salvador. Todo sucedió ante la mirada aterrada de su madre y otros parientes que cruzaban la pista con ella para dirigirse a su vivienda.

Flor Betty, su madre Emilia, uno de sus hermanos, su esposa y su sobrinita, de apenas 1 añito, fueron a las 7:30 de la mañana a comprar víveres para tomar desayuno en familia. Una hora más tarde estaban regresando a casa cuando al cruzar la pista de la avenida Pachacútec cruce con la avenida 200 Millas, límite de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, la camioneta Hyundai de placa ANF-176 se desplazaba a toda velocidad, en sentido de norte a sur, embistió a la joven. La arrastró varios metros y finalmente quedó sin vida a media cuadra del lugar.

“Mi hija me tenía del brazo cuando cruzábamos la pista. Vino esa camioneta a gran velocidad y la atropelló. Vi que la arrastró. Su cabellito estaba regado en la pista. Luego el chofer hizo una maniobra, giró a la derecha y fugó a toda velocidad. Íbamos a tomar desayuno en familia”, contó llorando su madre doña Emilia Velásquez.

Una testigo del brutal accidente persiguió con su auto al prófugo conductor y luego lo intervino, con presencia de la policía, a varias cuadras del lugar. Él fue identificado como Cristian Waldir Maldonado Toribio (36), quien fue derivado a la comisaría de Urbanización Pachacámac, y cuatro horas más tarde, fue trasladado a pasar el examen de dosaje etílico y reconocimiento médico legal.





