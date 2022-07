El emprendedor Walter Castillo (35), quien abrió su negocio de importación de productos para el hogar, fue asaltado por dos marcas armados que le robaron 30 mil soles, celulares y billetera, en Villa El Salvador.

Sucedió en plena avenida en la ruta ‘C’ en Villa El Salvador. “Fui con mi padre a entregar productos y realizar una cobranza. Nos dirigimos al banco y luego a una casa de cambios cerca de la entidad bancaria. Al salir de este local, nos encañonaron y asaltaron. Me golpearon con la pistola en la cabeza. Creemos que nos siguieron del banco”, contó el agraviado.

Padre e hijo fueron asaltados por una banda de marcas en mototaxi.

Los malhechores subieron al mototaxi y escaparon a toda velocidad. Las imágenes del asalto a mano armada ya se encuentran en manos de la policía para dar con el paradero de los hampones.

‘Los Rápidos del Sur’ asaltan a mano armada a negociante

Celebraban con vasos llenos de cerveza y música a todo volumen cuando los policías les cayeron encima. Horas después de golpear y asaltar a mano armada a un comerciante en una casa de cambios, Carlos Eduardo Espinoza Barrientos (36), ‘Gordo’, y Jhon Dennis Palomino Quispe (35), ‘Pajarito’, presuntos miembros de la banda ‘Los Rápidos del Sur’, fueron atrapados en Villa El Salvador.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, informó que estos sujetos fueron atrapados en tiempo record, tras el asalto que cometieron en Villa María del Triunfo.

Se indicó que ambos bebían cerveza de trigo y escuchaban música a todo volumen a bordo del auto de placa F6L-258 frente a la vivienda de uno de ellos en avenida Pachacutec mz. 12 lote 6 en Villa El Salvador.

“Estaban bebiendo cerveza cerca de un auto que usaban como taxi. Estos sujetos son los que asaltaron a Luis Murga, luego que este retirara dinero del banco y asistiera a una casa de cambios en Villa María del Triunfo, para hacer pago de servicios. Estos golpearon en la cabeza al agraviado y estuvieron a punto de dispararle en el asalto”, explicó la autoridad policial.

En el auto se encontró una pistola y una herramienta conocida como ‘peine’, que es usada para abrir puertas de autos o como en este caso para encender la moto lineal.

“Esa moto lineal, que usaron para asaltar, fue robada un día antes a su propietario en Vitarte. Los sujetos encañonaron a la víctima y le robaron su unidad. Esta pudo recuperarse en tiempo record y se entregará a su propietario. Esto quiere decir que esta banda ‘Los Rápidos del Sur’, roba motos lineales para cometer asaltos bajo la modalidad de marca”, dijo el oficial PNP.

El agraviado del asalto, Luis Murga, visiblemente afectado, llegó a la delegación de José Gálvez, y agradeció a los policías por atrapar a los presuntos delincuentes. “Esos sujetos me golpearon con el arma en la cabeza y pedían dinero que había retirado del banco (más de 3 mil soles), que era destinado para el pago de un préstamo. Les dije que no tenía nada y me dijeron “¡sabemos que sacaste dinero del banco!”, incluso me dijeron el monto que tenía. Estoy seguro que me siguieron del banco hasta que llegué a la agencia del Wester Unión para realizar el pago”, indicó.





