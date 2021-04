Cuando iba a entregar un pedido de medicinas, el padre de familia, Brusoni Salas Salas (37), fue herido de gravedad de un balazo en el cuello por un feroz delincuente, que intentó robarle la moto lineal, pero solo se robó el paquete con medicinas, en Villa El Salvador.

Esto fue cerca de la avenida Separadora agroindustrial. El trabajador había llegado a bordo de la moto lineal, para dejar un pedido de medicinas. Apenas había tocado la puerta y estaba a solo unos minutos de entregar el pedido cuando un asaltante, de unos 19 años y de tez morena, le puso el arma en la cabeza y le dijo: “¡Ya perdiste!”. Lo apartó de la moto lineal con la intención se robársela, pero al ver que la clienta salió de la casa, le disparó en el cuello al trabajador, cuyo proyectil salió por la nuca.

Él permaneció tirado en la pista durante 20 minutos y luego fue auxiliado por los policías al hospital de Emergencias de Villa El Salvador. El ladrón huyó solo con la bolsita de medicinas, con su cómplice que lo esperaba detrás de la tranquera.

El padre de familia, Brusoni Salas Salas (37), fue herido de gravedad de un balazo en el cuello por un feroz delincuente, que solo le robó una bolsita con medicinas.

“Mi hermano estaba hablando conmigo. Escuché un grito y le pregunté a él ¿Qué le pasaba? y me dijo: ¡Me están asaltando!. Luego escuché un disparo y él me dijo: ¡Hermanito me han disparado. Ven ayúdame, que me estoy desangrando”, contó Segundo Salas Salas (32), hermano del herido.

El estado de salud de Brusoni Salas es delicado. Sus familiares hicieron los trámites para que sea trasladado del hospital de Emergencias de Villa El Salvador, a una clínica para que le hagan una tomografía y saber qué tanto daño en la cabeza ha causado el balazo. Él trabaja desde hace once años como repartidor de medicinas por delivery para una empresa.





OTRO ROBO EN EL MISMO DISTRITO





Equipos de cómputo valorizados en más de S/ 70 mil fueron robados esta madrugada de una cabina de internet, en una vivienda ubicada en la tercera Etapa de la Urbanización Pachacamac, en el distrito de Villa El Salvador. Ante esta situación, vecinos exigen mayor seguridad y presencia policial en la zona.

En declaraciones a Latina, la propietaria de la cabina, Justina Bravo, indicó que la suma de lo robado estaría entre los 70 mil a 80 mil soles. Detalló que los delincuentes aprovecharon que su familia estaba durmiendo para ingresar a la cabina de internet y llevarse todos los CPUs.

“Nos dimos cuenta porque algo cayó y sonó fuerte. Miramos en nuestro dispositivo celular las cámaras de seguridad y estaban distorsionadas”, sostuvo.

Como se puede apreciar en las imágenes difundidas, el robo se produjo al promediar las 3 a.m. Fueron tres sujetos los que llevaron los equipos electrónicos hasta un taxi estacionado en el exterior del local.





