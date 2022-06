Celebraban con vasos llenos de cerveza y música a todo volumen cuando los policías les cayeron encima. Horas después de golpear y asaltar a mano armada a un comerciante en una casa de cambios, Carlos Eduardo Espinoza Barrientos (36), ‘Gordo’, y Jhon Dennis Palomino Quispe (35), ‘Pajarito’, presuntos miembros de la banda ‘Los Rápidos del Sur’, fueron atrapados en Villa El Salvador.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, informó que estos sujetos fueron atrapados en tiempo record, tras el asalto que cometieron en Villa María del Triunfo.

Puede ver: Mamita es asesinada a balazos por aparente ajuste de cuentas

Policías de la comisaría de José Gálvez atrapan a dos presuntos asaltantes. (fotos: Mónica Rochabrum/trome)

Policías de la comisaría de José Gálvez atrapan a dos presuntos asaltantes. (fotos: Mónica Rochabrum/trome)

Se indicó que ambos bebían cerveza de trigo y escuchaban música a todo volumen a bordo del auto de placa F6L-258 frente a la vivienda de uno de ellos en avenida Pachacutec mz. 12 lote 6 en Villa El Salvador.

“Estaban bebiendo cerveza cerca de un auto que usaban como taxi. Estos sujetos son los que asaltaron a Luis Murga, luego que este retirara dinero del banco y asistiera a una casa de cambios en Villa María del Triunfo, para hacer pago de servicios. Estos golpearon en la cabeza al agraviado y estuvieron a punto de dispararle en el asalto”, explicó la autoridad policial.

Policías de la comisaría de José Gálvez atrapan a dos presuntos asaltantes. (fotos: Mónica Rochabrum/trome)

Policías de la comisaría de José Gálvez atrapan a dos presuntos asaltantes. (fotos: Mónica Rochabrum/trome)

En el auto se encontró una pistola y una herramienta conocida como ‘peine’, que es usada para abrir puertas de autos o como en este caso para encender la moto lineal.

“Esa moto lineal, que usaron para asaltar, fue robada un día antes a su propietario en Vitarte. Los sujetos encañonaron a la víctima y le robaron su unidad. Esta pudo recuperarse en tiempo record y se entregará a su propietario. Esto quiere decir que esta banda ‘Los Rápidos del Sur’, roba motos lineales para cometer asaltos bajo la modalidad de marca”, dijo el oficial PNP.

El agraviado del asalto, Luis Murga, visiblemente afectado, llegó a la delegación de José Gálvez, y agradeció a los policías por atrapar a los presuntos delincuentes. “Esos sujetos me golpearon con el arma en la cabeza y pedían dinero que había retirado del banco (más de 3 mil soles), que era destinado para el pago de un préstamo. Les dije que no tenía nada y me dijeron “¡sabemos que sacaste dinero del banco!”, incluso me dijeron el monto que tenía. Estoy seguro que me siguieron del banco hasta que llegué a la agencia del Wester Unión para realizar el pago”, indicó.





Tráiler atropella y mata a vendedora ambulante y peatón

Una joven vendedora ambulante venezolana, de apenas 20 años, y un joven transeúnte, murieron atropellados por un descontrolado tráiler que bajaba por una pendiente en el distrito de Villa El Salvador. Este pesado vehículo chocó finalmente contra un camión en la panamericana sur.

Sucedió a las 12:50 de la tarde cuando el tráiler de placa W2X-808 había salido de un local de dejar chatarra en la avenida El Sol. Se dirigía hacía la antigua panamericana sur y de pronto le habrían fallado los frenos.

“Se subió a la vereda y atropelló a un joven. Derribó dos postes de señalización y siguió avanzando. Embistió a la joven venezolana, que hace pocos días empezó a laborar vendiendo bocaditos venezolanos en una carretilla”, contó un testigo del brutal accidente.

La muchacha quedó enganchada debajo del pesado vehículo y murió instantáneamente al lado de su carretilla.

Pero esto no quedó allí. El descontrolado vehículo continuó su marcha y chocó finalmente con el camión furgón de placa C6R-840, que estaba estacionado a un lado de la carretera panamericana sur por un desperfecto mecánico.

Familiares de la joven extranjera que fue identificada como Ariannys Yoselin Romero Ramos (20), llegaron a la terrible escena y protagonizaron sensibles muestras de dolor.

“Ella trabajaba hace pocos días en ese paradero. Tenía la ilusión de traer a toda la familia de Venezuela”, contó uno de sus compatriotas que acompañaban al progenitor de la víctima.





También lee: