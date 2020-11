Robó, intentó escapar y perdió. El venezolano Wayner Roger Palma Bello (23), ‘chamito’, disparó a varias personas para evitar que lo capturen por asaltar a mano armada a un comerciante, pero terminó hiriéndose en la pierna, en Villa El Salvador. Tras este ataque, varios vecinos lo agarraron y le dieron una paliza.

“Ese tipo me apuntó con una pistola y me robó dos celulares y 680 soles por la calle Mártir José Olaya. Los vecinos salieron de sus casa para ayudarme y ese sujeto hizo varios disparos y los amenazó que no se metieran”, contó le agraviado.

En la trifulca, el extranjero, que se vio acorralado, terminó hiriéndose de un balazo en la pierna derecha. Los vecinos lo cercaron y atacaron a patadas y puñetes. Finalmente, los policías de ‘Águilas Negras’, lo capturaron ensangrentado cerca del campo deportivo ‘Bernardo Alcedo’.

Se le encontró en su poder una pistola abastecida. Luego fue trasladado al hospital cercano y más tarde a Depincri Villa María del Triunfo. El afectado dijo que no recuperó sus pertenencias por lo que se teme que este extranjero, en complicidad de otro sujeto, cometan asaltos a bordo de un mototaxi por el sector.