Dos integrantes de la banda denominada ‘Los conchudos de Villa María’, fueron intervenidos por agentes del Grupo Terna cuando intentaban de arrebatar un celular de alta gama a un joven, en el distrito de Villa María del Triunfo. Como toda justificación, uno de ellos dijo que se fueron a robar porque estaban tomando licor y se les había ‘acabado la plata’.

A las 5 de la tarde, los sujetos identificados como Augusto Gianpiere Alburqueque Rosas (26) y Eduardo Silvio Huamaní Martínez (35) llegaron al cruce de la avenida José Carlos Mariátegui y la calle Independencia, tras percatarse que Walter Andrés Villagaray Gonzales (26) hablaba por teléfono.

Sin que este se diera cuenta, uno de ellos intentó arrebatarle el aparato y corrió, mientras el otro fungía supuestamente de ‘campana’. Lo que no sabían los sospechosos era que un equipo de agentes de la Sección Terna Sur, al mando del mayor PNP Lenin Horacio Alcalde Ruiz realizaban acciones de inteligencia debido a la alta incidencia de robos en la zona, y vieron todo el incidente.

Rápidamente los efectivos, dirigidos por el suboficial de segunda PNP Cristofer Canario Ángeles, emprendieron la persecución de los sujetos hasta lograr reducirlos en el suelo. El agraviado en un primer momento pensó que era un operativo de mentira, pero luego reaccionó y dijo que los hombres habían querido quitarle su aparato, pero él se defendió.

ESTABA EBRIO

Los detenidos fueron llevados a bordo de una camioneta a la comisaría de José Carlos Mariátegui acusados del delito de hurto. Posteriormente fueron puestos a disposición de la Depincri Chorrillos para las diligencias de ley.

El primero dijo domiciliar en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, y el segundo en la zona de San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Se les investiga por ser sospechosos de los últimos atracos en esa zona.

La Policía pidió a los agraviados que hagan la denuncia correspondiente y reconozcan a los ladrones, a fin de hacer justicia.

“Jefe, con mi amigo, a quien no veía mucho tiempo, nos encontramos en Ciudad de Dios. De ahí nos fuimos a caminar y cometí ese hecho porque no hay mucho trabajo en la panadería donde trabajo. Además habíamos tomado licor y no teníamos dinero”, dijo Eduardo Huamaní.

El otro culpó a su compañero y dijo que no sabía lo que iba a hacer, pues caminaba delante de él y ‘estaba mareado’.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez expresa su opinión sobre John Kelvin y la agresión a su esposa a Dalia Durán. (Video: América TV)