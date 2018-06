Villa María del Triunfo: Delincuentes armados ingresan a iglesia cristiana en plena misa y arrasan con todo 

¡No perdonan ni la fe! Unos delincuentes armados ingresaron a una iglesia cristiana en Villa María del Triunfo para robar las pertenencias de sus fieles, quienes se encontraban concentrados escuchando una prédica.

Según 24 horas, los ladrones irrumpieron en pleno culto sin importarles la presencia de niños. En pocos minutos, los delincuentes arrasaron con todos los objetos de valor de los creyentes.



"Ellos aprovecharon entrar por esta parte, me dieron un cachazo, me tiran al suelo, me vuelvo a levantar y empiezo a forcejear con uno de ellos. El segundo va donde estás los niños y los empieza a insultar y amenazar" , dijo uno de los testigos del atraco en Villa María del Triunfo.

Otro de los testigos aseguró que ingresaron de manera violenta y retuvieron a todos en el local religioso. "Ellos vinieron con armas y amenazaron e insultaron. Nos apuntaron a todos, a los niños también. Nos trataron mal" , aseguró el afectado.

Cabe indicar que según 24 Horas, los delincuentes se tardaron casi 8 minutos en realizar el atraco. Al salir, huyeron en un mototaxi donde se habría llevado todo lo robado, que aproximadamente tiene un valor total de 8 mil soles.

Delincuentes asaltan iglesia durante misa. Video: 24 Horas

