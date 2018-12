Marisol Estela Alva, la estudiante de Enfermería que fue hallada muerto dentro de un cilindro en Villa El Salvador (VES), era constantemente víctima de agresiones psicológicas y físicas por parte de su parejaLuis Estebes Rodríguez, el principal sospechoso del crimen, según contó la hermana de la víctima

Tras salir de la Morgue Central de Lima la hermana de Marisol Estela Alva, rodeado de varias familiares, dijo que Estebes Rodríguez era muy celoso y pese a que ella intentó dejarla varias veces, el sujeto no se lo permitía.



"He dicho la verdad de todo lo que ha pasado con mi hermana (...) Él ha sido el asesino de mi hermana", dijo Rosmeri, hermana de Marisol Estela Alva.



La hermana de Marisol Estela Alva contó que cuando la estudiante fue a visitar a su familia a Cajamarca, Estebes Rodríguez se apareció de un momento a otro.



El principal sospechoso del asesinato de joven sería su enamorado. (Video: Beto a Saber)

"La última vez que la vieron con él fue el miércoles. El jueves estuvo sacando cosas de la casa que alquiló. Según el testimonio del dueño de la casa, Estebes Rodríguez sacó el cilindro de allí", contó la hermana de Marisol Estela Alva.



Para la hermana de la víctima, Estebes Rodríguez "sabe lo que hizo" y "su familia, también", aseguró.



"Yo lo he enfrentado varias veces, pero no podía hacer nada porque la seguía hostigando, pese a que mi hermana no quería seguir con, él la amenazaba. Le decía: 'Si no estás conmigo, no estás con nadie'", agregó la joven.



La hermana de Marisol Estela Alva pidió garantías para su vida y la de su familia, pues indicó que Estebes Rodríguez contaría con influencia para hacerles daño.