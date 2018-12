Villa El Salvador: Lanzan bomba a víctima del ‘Loco bisturí’

Katherine Carbajal Navarro (30) dormía con sus dos hijitas, cuando tres sujetos desconocidos lanzaron una bomba molotov en la ventana de su dormitorio la madrugada de ayer, en Villa El Salvador.



La víctima culpa como autor intelectual del ataque a su expareja Ilidio Rodríguez Martínez (37), quien se encuentra en prisión por haberla desfigurado con un bisturí en un bus.

Ella asegura que tras el hecho recibió una llamada anónima que le decía: ‘Esto es lo que te mereces’. “Él es la única persona que habría mandado a que me agredan. Eran tres jóvenes, entre ellos una mujer. Menos mal la bomba no rompió la luna de mi ventana y cayó al toldo de mi casa. Cuando me desperté, todo estaba prendido y mis papás me ayudaron a apagar el fuego”, contó la madre de familia, muy asustada.

DENUNCIA



Tras la denuncia, varios policías llegaron a su vivienda, ubicada en el Sector 3, Grupo 20, para brindarle resguardo durante las 24 horas.



Carbajal contó que mantuvo una relación de 5 años con su presunto agresor preso, quien es enfermero, y con quien tiene una hija de dos años.

El 15 de octubre, sin piedad y con el propósito de matarla, Ilidio la atacó con un bisturí porque se negaba a regresar con él y el Poder Judicial le dictó ocho meses de prisión preventiva. “Tengo miedo de salir de mi casa, incluso he dejado de trabajar por su culpa”, dijo la víctima.

SEPA QUE…



- Katherine Carbajal ha tenido que cambiar su número telefónico en varias oportunidades por las constantes amenazas de su expareja.



- Incluso denunció que la habrían ‘chuponeado’ y que el último domingo una motocicleta sospechosa se estacionó al frente de su casa.