Vive una pesadilla hace cinco años. Una mujer denunció a su esposo en Villa El Salvador por las agresiones que viene sufriendo desde que comenzó su relación, las mismas que le provocaron tres abortos.



La víctima de 23 años contó ante las cámaras de América Noticias que cuando fue a denunciar a Wilfredo Medrano Jorge a la comisaría Urbanización Pachacamac de Villa El Salvador, el sujeto la agarró a golpes sin importarle la presencia de los efectivos, quienes no hicieron nada para protegerla.



“Ahí me dijo que me iba a matar y que no me daba el divorcio. La Policía no hizo nada, solo lo tenían a un costado y me dijeron que no lo podían detener” , contó la víctima cansada de los ataques de su pareja.



Asimismo, indicó que la última agresión que sufrió a manos de su esposo fue en un paradero, hasta donde la siguió sin decirle nada y donde la golpeó y amenazó de muerte con un cuchillo. Por suerte, un vecino de la zona de Villa El Salvador fue testigo del ataque y sacó cara por ella.



Según reveló la víctima, su agresor le habría dicho que prefería estar preso. “Me conviene estar preso porque ahí tendría comida y cuarto, y tú muerta”, contó la mujer, quien pidió ayuda a las autoridades para que la ayuden a divorciarse y detengan a su esposo, que vive a pocos metros de su casa en Villa El Salvador.

Mujer denuncia que su esposo intentó matarla: "Me conviene estar preso porque ahí tendría comida y cuarto, y tú muerta". Video: América Noticias

