Los ‘cerró’ con el dinero y la delataron. Miriam Pérez Huanca (37), ‘Viuda Negra’, llamada así por sus maquiavélicas intenciones de mandar a asesinar a su pareja, prometió pagarles 3 mil soles a los sicarios extranjeros que contrató, pero no les dio ni un sol, aduciendo que ‘no terminaron el trabajito’.

Ella, que dijo haber mantenido una relación sentimental de diez meses con Luis Salomón Vásquez (55), citó el sábado último a su pareja para almorzar en La Molina. Se encontraron en un local de car wash ubicado entre las avenidas Separadora Industrial y Huarochirí, donde dejaron la camioneta de él para que le realicen un lavado. “Se suponía que en ese lugar tenía que atacar al hombre, pero no lo hice porque muy cerca estaban los patrulleros de Serenazgo. Decidimos seguirlos en la moto y frente a una barbería, entre las avenidas Constructores y Flora Tristán, me bajé y le disparé. Luego fugamos”, contó el venezolano Dubai Bravo Rodríguez (29), quien fue detenido.

Junto con su cómplice, el colombiano Andrez Gálvez Villegas (27), llamaron a los peruanos que los contactaron por encargo de la ‘Viuda Negra’ para que les paguen y les dijeron: “Como no cumplieron, no hay pago. Tenían que matarlo, no herirlo”.

AUTORA INTELECTUAL

Esta versión coincide con la proporcionada por Cristian Cornelio Gutiérrez (33) e Hilario Aquino Ortega (34), quienes fueron los primeros en ser contactados por Miriam Pérez. Se supo que la presunta autora intelectual habría planificado el crimen desde hace dos meses, porque su pareja ya se estaba alejando de ella e iba a terminar la relación que tenían. Todos fueron trasladados a la Fiscalía acusados por el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, sicariato en grado de tentativa. Mientras que al venezolano Dubai Bravo se le imputa el delito de lesiones graves (herida por arma de fuego a un sereno de La Molina) y tenencia ilegal de armas.