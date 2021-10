Dirigidos por una mujer de baja estatura y cabello crespo, que se hizo pasar por cliente, una banda de delincuentes irrumpió en una distribuidora de gas de Villa María del Triunfo y redujo a golpes al dueño para robarle seis mil soles en efectivo, 16 balones de gas y artefactos eléctricos.

El propietario señaló que el asalto fue a las 5:30 de la tarde y es la tercera vez que es víctima del hampa.

PUEBLO LIBRE: Raqueteros roban 15 celulares en cuatro horas y en su fuga arrastran a policía

“Yo atiendo a puerta cerrada pero a esa hora vino una chica que me tocó la puerta y me dijo que la vendiera gas. Al abrir la puerta entraron tres sujetos y me encañonaron, luego me golpearon en el rostro con la cacha del arma. Me lanzaron al piso y amarraron las manos con cinta adhesiva”, contó el agraviado.

A la víctima la tuvieron retenida por media hora mientras los rateros rebuscaban en todos los muebles del local. Dejaron todo desordenado.

Hampones dejaron desordenado el centro de venta de la víctima. | Foto: Jesús Saucedo

Los hampones se llevaron seis mil soles en efectivo, 16 balones de gas valorizados en dos mil soles, un televisor y un equipo de sonido.

Según se supo, los balones de gas fueron introducidos en una camioneta que se estacionó afuera y en la que había más sujetos.

El hecho ocurrió en la zona de Tablada de Lurín.

Para no dejar huellas, los delincuentes habrían utilizado guantes de látex.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal del distrito se encargan de las pesquisas.

Con este balón de gas, mujer se acercó al negocio. | Foto: Jesús Saucedo

