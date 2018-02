Durante el programa dominical ‘Punto Final’, la periodista y conductora Mónica Delta se quebró en vivo por la indignación contra César Augusto Alva Mendoza, quien violó y asesinó a Jimenita, una niña de 11 años.



Tras el reportaje que mostró el programa, Mónica Delta mostró su indignación frente a estos hechos que suceden casi a diario en todo el país (considerando que Lima es la quinta ciudad más peligrosa para las mujeres en el mundo).



“¿Cómo no avergonzarnos del país en que vivimos cuando ocurren estas cosas? ¿Cómo no tener esta sensación de acabar con estos criminales de la forma más cruda, más cruel, así como actúan ellos con estas niñas? ¿Qué país es este?, donde hay miles de niñas que salen embarazadas porque son violadas", inició Mónica Delta.



Luego, la periodista se preguntó cómo es posible que una niña, compañera de Jimenita-quien salió en el reportaje-diga que ellas se deben estar cuidando para que nos les pase nada en los alrededores de San Juan de Lurigancho.



"¿Cómo acabamos con este dolor? Pongámonos a pensar, ¿qué tipo de gente somos para crear una sociedad en donde ocurran estas cosas?, porque he estado perturbada como ustedes durante todo el fin de semana y este sujeto está ahí en la Dirincri y probablemente sea un hueso duro de roer porque hasta ahora no hay una confesión", dijo Mónica Delta.



(Mónica Delta habla fuerte a partir del minuto 22)

NECROPSIA DE LA NIÑA ASESINADA

La necropsia realizada el día 2 de febrero determinó que la causa de la muerte de Jimenita fue: 'Estrangulación. Agente causante: elemento constrictor'. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal aún no indica si hubo violación, aunque la menor presentó quemaduras en el rostro, cuerpo y pies, así como hematomas y excoriaciones en los miembros.



En unos videos de las cámaras de seguridad, agenciadas por los mismos familiares de Jimenita, se ve como la pequeña sale sola de la comisaría de Canto Rey, ubicada en San Juan de Lurigancho, luego de que su padre la dejara cerca de la entrada.



La menor dobla por el jirón Río Apurímac, donde se ve que un misterioso hombre-quien habría sido César Augusto Alva Mendoza-la sigue. Luego, los videos muestran que el mismo sujeto se la lleva en una bicicleta.

Presunto homicida capturado.

