Tres agentes de la Policía Nacional fueron captados por una cámara de seguridad cuando roban productos de una tienda de ropa para hombres del centro comercial Chabuca Plaza, situada en la ciudad de Cusco, durante un operativo contra mercadería de contrabando.

En el video difundido por el noticiero América Noticias se puede ver cuando los tres policías, portando chalecos antibalas y armamento, llegaron hasta el stand comercial. El primer agente se dirigió a la vitrina, tomó una caja, retiró el producto y se lo colocó en un bolsillo de su uniforme.

Después se aprecia cuando su compañero agarró una bolsa y se lo lleva. Mientras, el tercer policía observó ambas escenas de sustracción de productos de la tienda de ropa para hombres.

Luego, en escena apareció un cuarto agente policial quien da aviso alerta para que se retiren de lugar. Sin embargo, uno de los policías vuelve al lugar y toma todos los productos que quedaban en la vitrina del stand para colocarlos en un costal.

El día del operativo en el centro comercial Chabuca Plaza de Cusco se pudo incautar 22 toneladas de prendas proveniente del contrabando valorizadas en un millón de soles, indicó el matinal.

Fue el dueño de la tienda de ropa para hombres quien denunció el hurto de sus productos tras visualizar el video de la cámara de seguridad.

Policías ladrones fueron grabados en video

Policía de Cusco responde

El jefe de la VII Macro Región Cusco, coronel PNP Pedro Villanueva, afirmó que los involucrados sí son agentes policiales y no se realizará “un espíritu de cuerpo” tras el robo ocurrido en el local comercial.

“No son presuntos policías, son policías, ya están identificados. Son de la unidad Los Kallpas de Cusco. Ya he dispuesto su cambio, ya no se encuentran en esta unidad élite”, afirmó el jefe policial al matinal.

Informó que los agentes ya fueron denunciados por lo que el caso ya es investigado por la fiscalía del distrito de Santiago. En paralelo, el coronel Villanueva detalló que en paralelo los policías acusados de robo son investigados por Inspectoría General de la Policía Nacional.

VIDEO RECOMENDADO

Motociclistas realizan competencias en zona intangible