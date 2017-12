Te traemos las mejores frases de las impactantes entrevistas políticas que publicamos cada domingo.



“Caracterizaría estos primeros seis meses de PPK como una luna de miel sin sexo. Tenía toda la posibilidad de haber emprendido grandes reformas (...) y simplemente desaprovechó la popularidad que tuvo en su mejor momento”

(Carlos Meléndez, 29 de enero).



“Van a caer todos los dinosaurios (por el caso Odebrecht)”

(Julio Guzmán, 12 de febrero).



“¿En qué momento cae García...? Van a perder el tiempo esperando”

( Alan García, 19 de febrero).



“Nuestra gran dificultad es tener una bancada de pocos congresistas”

(vicepresidente Martín Vizcarra, antes de ser interpelado, 12 de marzo).



“Chim Pum Callao es una banda”

(‘Vitocho’ García Belaunde, 16 de abril).



“Yo critico mucho a PPK y no soy fujimorista”

(Federico Salazar, 30 de abril).



“PPK anda en las nubes, él toda la vida se ha dedicado a ser lobista (...) Estoy seguro de que Alan no recibió coimas”

(Mauricio Mulder, 7 de mayo).



“No creo que Keiko busque la vacancia de PPK”

(ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, 14 de mayo).



“En varias carteras existen muchos ministros que tienen una solvencia y un currículum profesional notable, destacado, pero de lujo requiere que abarque todas las áreas. Por ese lado tiene una pata floja, que es lo que hace que no lo sientas así”

( Rosana Cueva, 21 de mayo).



“(Si Fujimori es indultado y) Si PPK lo maneja bien, esta es la oportunidad de firmar un ‘tratado de paz’ y de tener, por lo menos hasta las elecciones del 2018, un poco de paz y tranquilidad. (...) Decirle a Fujimori: ‘Yo te suelto, pero me aquietas el campo, ¿okey?’”

(Aldo Mariátegui, 25 de junio).



“Sendero sigue siendo una amenaza para el Perú”

(Marco Miyashiro, 10 de setiembre).



“Yo no creo que el fujimorismo pretenda vacar a PPK”

(premier Mercedes Aráoz, 17 de setiembre).



“Dios quiera que sea así, que se indulte al presidente Fujimori. Creo que va a ser un elemento de reconciliación para el país, ya que la verdad y la justicia son valores que ayudan a las personas. Debe tener un efecto positivo, necesariamente”

(Martha Chávez, 24 de setiembre).



“Si Perú va al Mundial de Rusia, habrá mayor crecimiento”

(Claudia Cooper, ministra de Economía, 8 de octubre).

“Hay gente que vive de ser antifujimorista”

(Cecilia Chacón, 29 de octubre).



“Alan ya se retiró... Se necesitan rostros nuevos en la política”

(Luciana León, 5 de noviembre).



“Los lava banderas que salgan ahora por Susana Villarán”

(Luis Galarreta, 26 de noviembre).



“El tema de la corrupción nos ha devastado. Sin embargo, no podemos abandonar el Perú a merced de los corruptos. Nosotros, quienes somos correctos y trabajamos con decencia, no podemos ‘tirar la toalla’. Necesitamos decirle a los corruptos ¡basta!”

(Inés Temple, 1 de diciembre).



“Clasificar para el Mundial no te va a hacer ganar más. Lo que te hace es cambiar la composición de tu gasto. Si te ibas a comprar este año tres polos, ahora uno de esos va a ser de la selección. No vas a comprar cuatro”

(Elmer Cuba, miembro del directorio del BCR, 2 de diciembre).



“Ni el dinero, ni el carro ni la ropa es lo que dan felicidad. Lo que da la felicidad y permite enfrentar la vida es la educación. Y a los jóvenes: ‘Edúquense todo lo que puedan. No pierdan una sola oportunidad de educarse y, por supuesto, no dejen de estudiar ni de leer’”

(Roque Benavides, 3 de diciembre).