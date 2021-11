Al manifestar que el jefe de Estado se enfrenta a todo un establishment muy duro, que se encuentra dispuesto a defender sus propios intereses, el excanciller Héctor Béjar dijo que el presidente Pedro Castillo le está faltando astucia y valentía para gobernar.

“El presidente Castillo necesita cierta dosis de astucia, la que tenía el expresidente Juan Velasco y necesita valentía. Creo que eso es lo que le está faltando en este momento al mandatario”, dijo el extitular del portafolio de Relaciones Exteriores.

Béjar agregó lo siguiente: “Desgraciadamente es determinante la presión que nosotros conocemos, que viene de los sectores militares, de los empresariales, de la banca y de todo lo que hemos conocido durante estos años, que es una especie de establishment muy duro… Este sector está dispuesto de defender hasta lo último un sistema totalmente injusto en el que se tiene una clase política y una clase de funcionarios que está muy por encima en términos monetarios de ingresos que son diferentes al resto del país y de la gente”.

Asimismo, manifestó que el mandatario Castillo es un hombre de campo, que antes de llegar al poder no conocía sobre el funcionamiento del Estado. Precisó que el jefe de Estado tuvo que afrontar un cambio violento respecto a su situación al llegar al poder. Añadió que no estaba preparado para gobernar.

“Es bonito decir quiero hacer tal cosa, pero dime cómo lo harás. Creo que el presidente Castillo no sabía el cómo. No conocía el Estado, lo cual es perfectamente razonable y lo he explicado muchas veces, porque es un hombre de campo que no conoce y que no tiene por qué conocer los resortes del Estado”, acotó.

SOBRE POSIBLE VACANCIA

En otro momento, Béjar dijo esperar que el Congreso no cometa la barbaridad de vacar al mandatario Castillo, de quien indicó tendría que reaccionar en caso esto suceda.

“(¿Cree que sacarán al presidente Castillo?) Bueno lo pueden sacar, pero no creo que cometan esa barbaridad, porque evidentemente, también, creo que el Perú reaccionaría y eso espero. Si eso no sucede, el problema también es que todo se va a ir deteriorando. De todos modos, el Perú tiene un piloto automático, pero que no navega en la ruta que queremos. Muchas cosas en el Perú están al doble de precio, ese tipo de piloto automático, que es un explotador inmisericorde de la gente va a continuar, pero no sé hasta cuándo”, puntualizó. (Con información de Ideeleradio)