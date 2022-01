El abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, visitó el despacho del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, un día antes de que declarara ante la prensa que se debería revisar la designación del procurador general de la República, Daniel Soria.

Según el registro de visitas oficiales, Pachas acudió al despacho del ministro el martes 4 de enero y permaneció entre las 9:02 a.m. y las 9:42 a.m. en lo que se registró como una “reunión de trabajo” “a título personal”.

Aníbal Torres recibió en su despacho a Eduardo Pachas este martes 4 de diciembre.

El miércoles, un día después de esa visita, el defensor legal del jefe de Estado hizo un pedido público a través de declaraciones a la prensa para que Aníbal Torres revise si es que la designación de Daniel Soria como procurador general de la República cumplía con los requisitos de ley.

“Exhorto a Aníbal Torres que examine si este señor tiene los dos años de litigio y si no los tiene que se anule el nombramiento y que devuelva todo el dinero que este señor ha cobrado por ese cargo público”, expresó en Canal N.

Esto, luego de asegurar que Soria y un abogado que acudió como asistente suyo a la diligencia en Palacio de Gobierno se burlaron de Pedro Castillo mientras brindaba sus declaraciones, a tal punto que el fiscal supremo Ramiro González habría tenido que llamar al orden.

En respuesta a esto, Aníbal Torres señaló que revisará el expediente del nombramiento de Daniel Soria según ley.

“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley”, manifestó Torres Vásquez en diálogo con RPP.

“El procurador Soria no va a ser removido por la denuncia. No obstante, en la denuncia hay cosas muy extrañas, hechos que no son de materia de una investigación penal, que no indican un indicio penal”, añadió el ministro.