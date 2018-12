Abogado de Moisés Mamani niega tocamientos a sobrina: "Pude haberle dado un 'tas tas' y ella se ofendió" | VIDEO

El abogado de Moisés Mamani , Eduardo Piaggio, negó haber cometido algún tipo de tocamiento indebido contra su sobrina cuando ella era menor de edad. No obstante, reconoció que se registró una situación que pudo haber sido malinterpretada como tal.

Eduardo Piaggio fue acusado por su sobrina de haberla agredido cuando tenía entre 11 y 13 años. Según relató la presunta víctima en declaraciones a ATV, el abogado la tocó indebidamente cuando estaba en su cuarto. "Me dejó tan afectada que no recuerdo ni siquiera muy bien la edad que tenía", comentó.

"No quiero decir que sea mentirosa, pero puede haber malinterpretado algún jaloneo o algo por el estilo [...] Pudo ocurrir un hecho que, de pronto, pudo ser malinterpretado con ella y de repente eso le ha generado un odio hacia mí", dijo el abogado en una entrevista a RPP.

Abogado de Moisés Mamani niega tocamientos indebidos

Eduardo Piaggio reconoció que cuando su sobrina tenía entre 11 y 13 años entró a su cuarto luego de salir de la ducha, tal y como relató en su testimonio.

"Tenía un cuarto bonito con televisor y a todos les gustaba estar conmigo. Escuché su versión y le dije 'No tengo la claridad exacta de tu narración, pero si así fuera, yo no quiero tener ningún problema contigo. Somos familiares y no vamos a vivir enemistados'. Y quedó el tema ahí", comentó el abogado de Moisés Mamani.

Piaggio dijo que la familiar que lo acusa tendría una conducta "negativa" y que conversó con los padres de su sobrina para explicarles su versión.

"Cuando uno hace un manoseo lo hace con intención. Han pasado muchos años, pero de repente pudo ser un jaloneo, un palmazo, un 'sal de acá' o algo por el estilo", detalló.

Eduardo Piaggio cuestionó que esta acusación salga a la luz luego de que haya decidido defender a Moisés Mamani, quien fue suspendido 120 días del Congreso por una acusación de tocamientos indebidos por parte de una aeromoza.

"No voy a permitir que venga alguien a destruirme de un día para otro solo por defender un caso que es controversial para la opinión pública", comentó.