Una vez más, el debate por el adelanto de elecciones en el Congreso volvió a ser aplazado, esta vez de la bancada Bloque Magisterial, la cual insiste en incluir la asamblea constituyente.

El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País) informó que para retomar el debate era necesario que la Junta de Portavoces llegara a un acuerdo sobre incluir el tema en la agenda.

Las bancadas de Fuerza Popular (24), Perú Libre (15), Cambio Democrático-JPP (5 votos), Bloque Magisterial (10) y Podemos Perú (7) firmaron. Pero al mediodía, el Bloque Magisterial retiró su firma.

Su vocero, Edgar Tello, argumentó: “Querían el adelanto, pero acompañado del referéndum para una nueva Constitución”.

En tanto, el Pleno elegirá hoy al segundo vicepresidente de la Mesa Directiva. Los candidatos son Alfredo Azurín (Somos Perú), Silvia Monteza (Acción Popular), José Balcázar (Perú Bicentenario), Isabel Cortez (Cambio Democrático) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial).

Dina se pronuncia sobre pedidos de renuncia de la izquierda

La presidenta Dina Boluarte calificó de “bancadas de izquierda radical” a las agrupaciones políticas en el Congreso de la República que exigen su renuncia. Desde la ciudad de Arequipa, a donde llegó para llevar ayuda para los damnificados por los huaicos, señaló que a estas bancadas “no se les entiende”.

“Hasta ahora no se entiende cuál es su propósito con la renuncia de Dina Boluarte. Si viniese otro presidente, que no tiene que ser el señor William Zapata, viene más crisis, quieren que se renueve la mesa directiva. Es decir, a los señores de las bancadas de izquierda radical no se les entiende” , señaló en dialogo con la prensa.

“Nosotros no nos vamos a detener en eso y seguiremos haciendo gestión. Mi renuncia no termina la crisis ni acelera absolutamente nada. Ni siquiera acelera elecciones adelantados. Esperemos que Congreso resuelva ese tema”, concluyó al respecto.

