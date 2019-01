Raqueteros armados asaltan al 'Pitbull' Adrián Zela cuando bajaba de su carro en Miraflores | VIDEO

El defensor de Deportivo Municipal Adrián Zela pasó uno de los momentos más duros de su vida, al ser asaltado por dos delincuentes armados cuando bajaba de su carro, a la altura de la cuadra tres de la calle Santa Carmen, en el distrito de Miraflores.



Adrián Zela contó al noticiero 24 Horas que los hampones lo encañonaron apenas bajó de su vehículo y que, pese a que no opuso resistencia, le apuntaron con sus armas en la cabeza y el estómago.

Los asaltantes se llevaron su celular, reloj, una cadena de oro y su maletín. Adrián Zela reveló que temió que ellos le dispararan, pese a que entregó todas sus pertenencias. El monto de lo robado ascendería a 10 mil soles.

"Cuando le di mis cosas yo sentía que me iban a meter un balazo, porque me seguián apuntado por más que ya no tenía nada", reveló Adrián Zela.

Un vecino señaló que los delincuentes que asaltaron a Adrian Zela roban en la zona porque es una vía de salida hacia los distritos de Barranco y Chorrillos.



Otros vecinos esperan que la policía pueda tomar cartas en el asunto ahora que la víctima es un conocido futbolista como Adrián Zela.



En tanto otro vecino, contó que hace unos delincuentes ingresaron a robar a un edificio de la zona.