Afirman que aumento de impuestos es un 'paquetazo' | FOTOS

En entrevista concedida al programa ‘Combutters’ (Willax TV), los destacados economistas Javier Zúñiga y Carlos Adrianzén calificaron el reciente incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) como un ‘paquetazo ’.



“Es un ‘ paquetazo ’ y me recuerda al ministro (Juan Carlos) Hurtado (Miller). En vez de subir el impuesto deben reducir los gastos. Cuando falta plata lo que hacen es subir el ISC y luego el Impuesto a la Renta. Hicieron lo primero, pero con el segundo no han podido”, manifestó Javier Zúñiga .



Javier Zúñiga agregó: “Es un ‘ paquetazo ’ común y corriente, que va a provocar inflación. En vez de aumentar impuestos, se debe reducir el gasto. No hay otra. Analizar todas las exoneraciones, todas, y que solo quedan las absolutamente necesarias”.



Mientras tanto, Carlos Adrianzén precisó que ‘el alza es una medida desesperada’. “El gasto no se va a reducir. Es más, de aquí a un año va a aumentar. Estas medidas son una pavada, una patada . El dispendio en el Estado es increíble, abunda. El edificio que está construyendo el Ministerio del Ambiente, el edificio del Banco de la Nación que ha costado 140 millones, la Refinería de Talara. Tenemos un Estado que gasta unos 80 mil millones”, enfatizó.