Allan Wagner lamentó la muerte de Alan García y Roxanne Cheesman lo llamó "Judas"

Allan Wagner, quien fue ministro de Defensa en el segundo gobierno de Alan García, lamentó la muerte del ex presidente, quien se suicidó el último miércoles cuando iba a ser detenido por la policía en su vivienda de Miraflores. Sin embargo, Roxanne Cheesman, madre de Federico Danton, arremetió contra el diplomático, diciéndole "Judas".

"Gran tristeza por el fallecimiento del Presidente Alan García. Mis sentidas condolencias a su familia, al PAP, a sus militantes y amigos. Quienes tuvimos el honor y la satisfacción de ser sus Ministros siempre tendremos gratos recuerdos de su bonhomía, inteligencia y liderazgo", escribió Allan Wagner en su cuenta de Twitter.



Pero Roxanne Cheesman respondió: "Mejor callado señor Wagner. Para nosotros es un Judas".



Asimismo, el ex congresista aprista Luis Gonzales Posada también arremetió contra Allan Wagner sobre su mensaje por la muerte de Alan García.



"El Apra no olvida Wagner que hiciste comentarios penosos sobre el asilo de Alan y nunca la institucion que presides, Transparencia, dijo una sola palabra ante las infamias y atropellos a que lo sometieron", sostuvo el aprista.



En noviembre de 2018, Allan Wagner dijo sobre el pedido de asilo de Alan García a Uruguay que había sido una "sorpresa".



"La primera reacción que tuve fue de sorpresa y sentimiento porque él venía colaborando con las autoridades judiciales. Sigo creyendo en su inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Es un tema complejo", mencionó en ese entonces.



Los restos del ex presidente Alan García fueron cremados este viernes en el Camposanto Mapfre de Huachipa. El féretro salió de la Casa del Pueblo, sede central del Partido Aprista, después de las 10:30 am y realizó un recorrido por la plaza Dos de Mayo y la plaza San Martín, en el Centro del Lima.

Roxanne Cheesman llamó "Judas" a Allan Wagner. (Captura: Twitter)