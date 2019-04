Amigo de Alan García sobre hipótesis que ex presidente está vivo: "Yo lo he visto cuando era cadáver"

El médico Walter Navarro, uno de los amigos íntimos deAlan García, rechazó todas las hipótesis difundidas en redes sociales, que indicaban que el ex presidente seguía con vida, considerándolo descabellado, pues lo vio "cuando era cadáver, en la sala de operaciones".

Navarro sostuvo que pudo ingresar a la sala de operaciones cuando los médicos del Hospital Casimiro Ulloa intentaron salvar a Alan García.



"Yo lo he visto cuando era cadáver, en sala de operaciones. No soy neurólogo, por eso no pude intervenir en la operación (a Alan García)", dijo Navarro en entrevista con el diario Ojo.



Navarro comentó que pidieron a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que autorice a que la necropsia de Alan García se realice en el Hospital Casimiro Ulloa por un tema humanitario.



"No se puede manchar la memoria de una persona muerta. Están saliendo muchos memes y tuits diciendo que no es él (Alan García fallecido), que ha huido, y eso me parece una barbaridad", dijo el amigo íntimo del ex mandatario.



Asimismo, Navarro agradeció a Susalud que está investigando para sancionar a quien difundió las imágenes de Alan García en Emergencias del Hospital Casimiro Ulloa.



El miércoles, el ex presidente Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza luego de que la policía acudiera a su hogar junto con el fiscal Henry Amenábar Almonte, miembro del equipo especial Lava Jato, para detenerlo de manera preliminar por el Caso Odebrecht.



Alan García fue el primer representante político del Partido Aprista en llegar a la presidencia de la República, cargo que ocupó en dos períodos: 1985-1990 y 2006-2011.