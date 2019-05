Carla García y su mensaje a un mes de la muerte de Alan: "Sus tristes enemigos nunca fueron correspondidos con su odio"

Carla García no dejó de pronunciarse a un mes de la muerte de su padre, el expresidente Alan García , quien se suicidó cuando lo fueron a detener de manera preliminar a su casa en Miraflores por el escándalo de coimas y sobornos de Odebrecht.

La mayor de las hijas de Alan García aseguró que está tratando de honrar la memoria de su padre tal como él quería. "Me voy a concentrar en su vida y en los recuerdos más que en la pena, o por lo menos eso voy a intentar", escribió en Instagram.

"Mi papá era una fuerza de la naturaleza. Ya he vivido -decía- y vaya que lo hizo intensamente. Fue presidente electo democráticamente no una sino dos veces, de su país. Elegido dos veces con los votos y el cariño de esos peruanos que él a su vez quería mucho, con quienes desde niños mis cinco hermanos y yo aprendimos a compartir el amor de nuestro viejo", agregó Carla García en su publicación.

"Alan gobernó, abrazó, bailó, rió, estudió, amó, pero sobre todas las cosas fue el más amado. No sabía odiar y por eso sus tristes enemigos nunca fueron correspondidos con su odio ni con su atención. Ahí se quedan, mientras mi papá viaja con el amor de su pueblo hasta la historia. Un paso adelante, siempre.

No hay un día en que no lo vea en todas partes. Supongo que así es mejor", finalizó la hija de Alan García.