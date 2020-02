Carla García, hija del fallecido expresidente Alan García, habló sobre el suicidio de su padre en una entrevista con Milagros Leiva. Durante la conversación, la mejor amiga de Beto Otriz confesó que el exmandatario e investigado por el caso Odebrecht le reveló varias veces que iba a quitarse la vida.

“Sí, claro que sí (sabía que se iba matar). Específicamente conmigo lo había conversado varias veces”, reconoció. “Quizá es lo más doloroso que le puede tocar a una persona, a una hija o a una persona que ama, que te lo diga, pero yo se lo agradezco mucho porque a mí me cogió preparada porque si te dicen eso, más o menos como que estás esperando pero al mismo tiempo esperas que nunca suceda”, agregó.

Carla García confesó que la primera vez que su padre le dijo que tenía la intención de cometer suicidio estaba tomando un café. “Se me llenaron los ojos de lágrimas y casi escupo el café, pero me di cuenta que el se afectaba cuando yo me afectaba... Yo soy un buen soldado... Era su decisión, lo tenía muy bien pensando, no era producto de una depresión”, aseguró.

En ese sentido, dijo que el respetar los deseos de su padre son parte de su expresión de amor hacia él. “El amor no está en (decirle) ‘no lo hagas por favor, me voy a quedar a tu lado, voy a esconder la pistola’. Eso no es amor, el amor está en que te respeto tanto y te veo tanto en uso de tus capacidades, de tus maravillosas capacidades papá, que me como mi pena y me quedó aquí, como un soldado al lado tuyo, todo el tiempo que pueda, te ayudo en todo lo que necesites, voy a estar al lado tuyo, antes y después de muerto. Él era mi líder Milagros”, dijo conmovida.

EL SUICIDIO DE ALAN GARCÍA

Hace casi un año, el 17 de abril de 2019, un equipo de la Policía Fiscal llegó hasta la casa de Alan García en Miraflores para detenerlo preliminarmente por 10 días por el caso de coimas y sobornos de Odebrecht.

En un video grabado por los efectivos, se observa cómo el expresidente baja del segundo piso con un arma y al ver a los agentes vuelve a subir para encerrarse en su habitación, donde se disparó en la cabeza.

Al escuchar el disparo, los policías rompieron la puerta del cuarto para ingresar y lo llevaron hasta el Hospital Casimiro Ulloa, donde perdió la vida.