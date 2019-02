Alan García sobre el caso Odebrecht: "¿Dónde está el delito?"

El exmandatario Alan García se defiende. Negó que Odebrecht le haya entregado una ‘coima’ de 100 mil dólares como si fuera el pago por una conferencia que brindó en Brasil (2012).



“Se confirmó que recibí una remuneración por una conferencia que sí se realizó en Sao Paulo, cuando ya no era presidente y ¡que no era coima! Abono fue bancarizado, declarado y se pagó impuestos. ¿Dónde está el delito?”, escribió Alan García.



Tras esto, varios ‘tuiteros’ le recordaron al también líder aprista lo dicho una vez por Mauricio Mulder, congresista del Apra, de que algunos “disfrazan los pagos ilícitos, metiéndolos a los bancos”.



Minutos después, Alan García publicó lo siguiente: “Sinvergüenzas y cómplices. Usan una conferencia real y no ‘simulada’ para tapar con titulares sus millonarios sobornos y las coimas del Club de la Construcción y Conirsa”.



'TRATO DE FUGAR'

​

Por su parte, Yonhy Lescano (Acción Popular) indicó que con los indicios que existen respecto a que García habría recibido un soborno, el Ministerio Público podría pedir su prisión preventiva.



De similar opinión fue Marco Arana (Frente Amplio): “Ahora ya sabemos por qué trató de fugar del país y por qué trató de bajarse el acuerdo con Odebrecht. ¡Corresponde la medida de prisión preventiva!”.