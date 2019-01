Se complica la situación de Alan García por el caso Lava Jato

Informes publicados en el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ revelaron que la situación del expresidente y líder del Apra, Alan García, en el caso Lava Jato se complicaría. García se vería comprometido en las concesiones del Puerto de Paita y Muelle Norte del Callao. La Fiscalía Anticorrupción investigará si hubo ‘pagos ilícitos’.

Asimismo, se puso al descubierto que Odebrecht habría utilizado un sistema informático encriptado –el que usaba para sus ‘coimas’- en un contrato firmado con ‘Transportes Don Reyna’, empresa familiar de Luis Nava Guibert, amigo íntimo de García y exsecretario de Palacio de Gobierno.

Eso no es todo, pues el exjefe de Estado también habría favorecido abiertamente a Odebrecht para que se quedara con la concesión de la hidroeléctrica de Chaglla.



GLORIA MONTENEGRO



Ante estas imputaciones, la legisladora Gloria Montenegro (Alianza Para el Progreso) afirmó que desde hace mucho tiempo se sabe de las relaciones de García con Odebrecht.

“Reuniones (con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata), viajes, adendas y obras otorgadas confirman su cercanía. Yo no sé qué más pruebas necesita la Fiscalía, acaso un recibo de las ‘coimas’”, dijo.



Montenegro agregó: “Hay que pisar el acelerador y no dejar que prescriban los delitos. Yo, hace rato, hubiera pedido prisión preventiva contra García. Existen pruebas y no indicios”.

DANIEL ABUGATTÁS: ‘Es un ícono de ser hipócrita y falso’





“Cuando Alan García dice constantemente ‘otros se venden, yo no’, observo que es un ícono de ser hipócrita y falso”, señaló el exparlamentario Daniel Abugattás.



Precisó que García debe explicaciones desde el año 1985, cuando empezó su primer gobierno. Dijo que el líder del Apra no demostró su inocencia en los delitos que le imputaban, sino que estos prescribieron.



SEPA QUE...



- García tiene una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.



- El año pasado pidió asilo político a Uruguay, pero le fue negado.



- El sistema informático encriptado utilizado por Odebrecht es ‘My Web Day’.