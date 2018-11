Daniel Urresti, excandidato a la alcaldía de Lima, tuvo fuertes calificativos contra el expresidente Alan García, quien pidió asilo político a Uruguay el último sábado por la noche luego que se dictara impedimento de salida del país por 18 meses por estar investigado por presuntos pagos ilícitos de Odebrecht.

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Urresti indicó que "hasta Keiko (Fujimori) ha demostrado tener más huevos que el cobarde de Alan García".

La excandidata presidencial Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho en el marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos y la conformación de una organización criminal.

Alan García pide asilo a la embajada de Uruguay.

Daniel Urresti también sostuvo que "hasta los peores delincuentes cumplen con ciertos 'códigos de honor'", en referencia al pedido de asilo político de Alan García.

"¡Este miserable no tiene honor, no sabe lo que es el coraje o la entereza! ¡Solo sirve para robar y para mujeriego! ¡Maldito cobarde! Sabía que no tenías los huevos para enfrentar la justicia!", escribió Daniel Urresti en su cuenta de Twitter sobre Alan García.

Alan García se encuentra con impedimento de salida del país por 18 meses por el caso Odebrecht y a pesar que la tarde del sábado indicó que no es ningún castigo permanecer en nuestro país, no pasó ni 24 horas y el último sábado en la noche ingresó a la residencia de la embajada de Uruguay donde solicitó asilo político.