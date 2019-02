Alan García se defiende de acusaciones en su contra en entrevista EXCLUSIVA con Trome ¡Lo contará todo!

El expresidente Alan García concedió una entrevista exclusiva a Trome donde habló de todo y se defendió de las acusaciones que pesan sobre él, sobre todo por sus supuestos vínculos con Odebrecht y de haber recibido dinero ilícito. Además no dudó en criticar el gobierno de Martín Vizcarra y sobre su frustrado pedido de asilo político a Uruguay.



El exmandatario se encuentra con impedimento de salida de nuestro país por los próximos 18 meses y en esta entrevista con Trome, que será publicada mañana en la edición dominical, no duda en comentar sobre su situación política, el APRA, la política peruana y asegura no estar nervioso con lo que los colaboradores eficaces de Odebrecht digan a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

