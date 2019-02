Alan García arremete contra sus críticos: "Acá primero te encarcelan y después ven si eres culpable" | ENTREVISTA  

Por: Oscar Torres

Tras llegar las primeras informaciones desde Brasil, del caso Odebrecht (Lava Jato), la mayoría de políticos tiembla. Para algunos, el líder aprista Alan García sería uno de los más afectados. Por tal motivo, Trome conversó, en exclusiva, con el dos veces jefe de Estado y esta es su verdad.



Expresidente García, ¿está nervioso por lo que están declarando en Brasil?

No, de ninguna manera. He declarado que ‘otros se venden, yo no’ y jamás podrá venir ningún dato ni cuenta ni delación, como no los ha existido en estos dos años.



Si siempre ha repetido que ‘otros se venden, yo no’, entonces ¿por qué quiso asilarse en la embajada de Uruguay?

Porque en el Perú hemos entrado a una política o a una justicia que juega para las tribunas, una justicia plebiscitaria. Primero te encarcelo y después veo si eres culpable de algo y de qué.



¿Eso no cree que fue interpretado por la ciudadanía como correrse de la justicia?

Es posible, pero yo como persona tengo mis derechos y debo hacerlos respetar.

Alan García habla de todo con Trome en entrevista exclusiva.

‘CONTRATO SIMULADO’

​

El hecho de que se le haya pagado 100 mil dólares con un ‘contrato simulado’ y con fondos de la ‘Caja 2’ de Odebrecht, ¿no lo convierte en algo ilícito?

En absoluto. Lo simulado es aquello que no existe. Yo he ido a Sao Paulo, he dado una conferencia ante 300 empresarios de la Federación Industrial. He recibido el pago, como con todas mis conferencias, en mi cuenta personal e inmediatamente he pagado 30 mil dólares de impuestos a la Sunat. Si hay un problema de papeles allá respecto a quién va a pagar o cómo se va a pagar, es de ellos. Yo no tengo nada que ver.



Pero algunos de sus opositores sostienen que esta es una forma de encubrir un soborno…

Pero yo quisiera decirles a esos opositores: Si el soborno, que es secreto, es de 70 mil dólares líquidos y reales, después de pagar a Sunat, ¿no se lo pueden dar en un sobre en el bolsillo aquí? ¿Por qué tiene que ir hasta Sao Paulo, hacer una conferencia y volver en la noche? ¿Cuál es el sentido de eso? Es un absurdo.

¿No le parece antiético recibir dinero de empresas que ganaron licitaciones durante su gobierno?

En absoluto, porque eran empresas, en el año 2012, totalmente limpias. El escándalo comienza en el 2016 y esas empresas les han pagado a los medios de comunicación más de 10 millones en los últimos diez años y nadie se preguntó si era de la ‘Caja 2’ o de la ‘Caja 1’.



Incluso, algunos congresistas han declarado que ya debería pedirse la prisión preventiva para usted.

Todo eso es politiquería, odio partidario y deseo de hacer daño, pero formalmente aquí estoy. He asistido a 52 citaciones fiscales y lo seguiré haciendo, porque no tengo nada que reprocharme.



Ha sido dos veces presidente de la república, ¿es consciente de que mucha gente desea verlo preso?

Es posible, porque los titulares de los medios lo repiten todo el tiempo y usted puede, mediante un titular, convertir a cualquiera, a usted mismo, en un narcotraficante si lo repite y lo repite. Eso se llama ‘fake news’ (noticias falsas).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

​

¿No cree que es subestimar a los ciudadanos el darle todo el crédito a los medios de comunicación?

No, los medios de comunicación, señor, dominan la psicología de las personas cuando hay un coro como el que he visto de casi todos los canales de televisión y mucha prensa de un solo grupo, repitiendo lo mismo. Pero acuérdese que eso ocurrió durante la época de Fujimori, donde se compraban todos los periódicos y después fui presidente.



¿A qué atribuye que su nombre esté asociado a corrupción en el Perú?

A eso, a que tengo enemigos como IDL (Instituto de Defensa Legal), como los caviares y comunistas y como la derecha también, que se empeñan en repetir lo mismo por 30 años y jamás, jamás han encontrado una cuenta, una delación, una prueba, pero lo repiten, y repetir, a veces, en política, da resultados, pero como le he dicho, a pesar de eso volví a ser presidente.



¿Y piensa volver a ser presidente?

No, pero ya por edad, por haberlo sido dos veces y porque creo que una nueva promoción debe actuar en el Partido Aprista.

ANDORRA

​

¿Qué siente cuando sale a la luz que se depositaron 24 millones en Andorra por la coima en el Metro de Lima?

Hasta donde conozco, concretamente se habla de ocho para el viceministro (Jorge) Cuba, yo no sé de más, pero a mí me parece lamentable que una obra tan importante y necesaria se ensucie, porque hay personas que aprovechan de retardar los trámites para cobrarle a la empresa.



¿Cómo calificaría a los funcionarios de su gobierno Edwin Luyo, Miguel Atala y Jorge Cuba, de quienes se ha confirmado, en Brasil, recibieron sobornos?

Bueno, yo diferenciaría entre el señor Cuba y el señor Luyo respecto a Atala, que tiene una explicación que ha presentado y que el Poder Judicial verá, pero los calificaría simplemente de haber traicionado la confianza que les dio su ministro al designarlos.



¿Nunca supo de esa cuenta en Andorra, donde se depositaron los sobornos?

Si lo hubiera sabido, hubieran ido mucho antes a proceso y a la cárcel.



¿Quiénes?

Los que recibieron el dinero. Eso usted y yo lo hemos sabido en el año 2017 o 2018.

FISCALES

​

La opinión pública apoya la labor de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, ¿no cree que están haciendo un buen trabajo?

Creo que abusan de los poderes que les da el Código Procesal Penal. Yo estoy de acuerdo con que se investigue todo, pero la lógica de decir ‘te meto a la cárcel y luego veo si tienes algún delito y cómo te lo pruebo’, me parece poner los caballos detrás del coche.



¿Es de los que se opuso a la firma del acuerdo con Odebrecht?

Yo considero que se pudo obtener algo mejor.



Ha comparado al presidente Vizcarra con Fujimori, ¿no le parece bien que esté encabezando la lucha anticorrupción?

No le creo nada, pues me parece un gobierno de la mentira y de la anemia, y además está vinculado a la corrupción de Conirsa con la Interoceánica Sur, ha sido apoderado del señor Graña, el principal socio de Odebrecht, y finalmente, ha recibido 100 mil dólares de la firma CASA y cuando fue ministro, después, le entregó 900 millones de dólares. Si en mi gobierno hubiera ocurrido eso, no dude que de inmediato estarían todos en la cárcel, pero ahora los medios santifican al que dice que lucha contra la corrupción, siendo el más corrupto, fariseo...



¿Cuál es la principal crítica que le hace al presidente Vizcarra?

Que no hace nada. Hay poco que criticar, porque nada hay. Mire la reconstrucción del norte y lo que es peor, la anemia. Es un egoísmo indiferente de la sociedad y del gobierno, no se dan cuenta de que cada día que pasa las neuronas de 540 mil niños en el Perú no se desarrollan y no podrán pensar ni aprender nada después. Esa es la consecuencia irreversible de la anemia. Entonces, mi gobierno la bajó de 57 % a 41 %, es la disminución más grande que ha tenido en la historia, pero ahora estamos de nuevo en 43.6 % y tenemos, repito, 540 mil niños en proceso de no tener futuro educativo.



¿Lo conoce?, ¿ha conversado alguna vez con Martín Vizcarra?

No.



Me da la impresión de que usted considera que el señor Vizcarra lo ataca políticamente, ¿por qué?

Esa es una impresión que usted tiene y que yo no he dicho, pero yo diría que como una persona que ha llegado accesitariamente al poder, se ha hecho rápidamente de alguna bandera antiparlamentaria, no reelección parlamentaria y corrupción, estando involucrado en temas de corrupción por los que no quiere responder, y la prensa no le pregunta, entonces, me imagino que quiere terminar con los que podemos hablar. Lo decía en un artículo un buen periodista: ‘Hay una obsesión por decir de alguna manera metan a García a la cárcel y después vemos si es culpable de algo y cómo lo probamos’. Lo que quieren es mantenernos en silencio.



Se pagaron 45 millones de dólares de coima por la Interoceánica, eso fue durante el gobierno de Toledo, ¿durante el suyo también?

La investigación y lo que declaren ahora los brasileños, después de uso del acuerdo, tendrán que esclarecerlo, pero yo, Alan García, no tengo nada que ver con eso.

‘DEMUÉSTRENLO, IMBÉCILES’

​

¿Se arrepiente de haber dicho la frase ‘demuéstrenlo pues, imbéciles, encuentren algo’?

No, porque estoy convencido de que el IDL, el grupo caviar, los enemigos políticos del Parlamento y alguna prensa que repite y repite, no van a encontrar nada, pero jamás van a pedir disculpas, como no lo hicieron después de servir al régimen de Fujimori.



¿Qué opina de la prisión preventiva de Keiko?

Yo creo que es una de las exageraciones que se cometen. Hay que hacer toda la investigación de los famosos aportes, de lo que llaman ‘pitufeo’, y garantizar que esté presente en la investigación, pero mantener en la prisión cuatro meses a una persona me parece exagerado, porque eso ya es una sentencia. ¿Qué pasaría en cualquier país civilizado si se descubre que no tiene esas responsabilidades? ¿Quién le devuelve esos cuatros meses de prisión? El Estado nunca les da y no hablo de Keiko Fujimori, sino de decenas de miles de peruanos encarcelados sin juicio. ¿Quién le paga a usted eso?



Algunos analistas los llaman a ustedes y Fuerza Popular ‘fujiapristas’, ¿qué comentario le merece?

La estrategia del comunismo y la derecha es aislar al Partido Aprista, entonces hubo ‘apropradismo’, ‘aprocomunismo’, ‘aprofujimorismo’, ‘apromilitarismo’ en los años 80. Siempre quieren decir que el Apra está aliado con alguien para que se quede solito, pero no vamos a caer en esa trampa, ¿no?

Alan García declara ante la prensa e insulta a IDL-Reporteros.

GORRITI Y HILDEBRANDT

​

El periodista Gustavo Gorriti me dijo que usted es quien comanda la contraofensiva para frenar la investigación anticorrupción...

Bueno, esa persona que trajo al Perú la mafia judía de Maiman, de Avi Dan On y a la que él pertenecía con Soros, el financista internacional, no tiene ninguna autoridad moral. Que se haya adueñado con dinero y con habilidad de la conducción de algunos medios, porque es así, y del grupo que rodea al presidente, es una cosa, pero no goza de ninguna autoridad...



César Hildebrandt aseguró que se ‘muere de miedo’ por las investigaciones del Ministerio Público, ¿es así?

No. Bueno, César siempre dice esas cosas y nos conocemos 40 años, pero ¿usted me ve con miedo?



Luis Bedoya Reyes, en la revista Caretas, expresó: ‘García destruyó al APRA... ¿De dónde compró propiedades hasta en Francia? ¿De dónde vivió tantos años en París? Todo eso tiene sus preámbulos en los Mirage’... ¿qué tiene que responder?

Creo que los 100 años pesan mucho en una persona siempre.



¿Por qué cree que Odebrecht coimeó a casi toda la clase política del Perú?

Porque es una clase corrupta y en nuestro país hay mucha corrupción. Cuando se cae un ómnibus en el cerro San Cristóbal, los propios vecinos salen inmediatamente a despojar a los moribundos, ¿se acuerda? Cuando un camión choca con automóviles en la carretera no auxilian a los moribundos, van a quitarles las carteras y los relojes. Vivimos en el límite de la corrupción, pero aquí lo gracioso es que el ladrón cree a todos de su misma condición y como dicen los policías, lo más fácil es tirar dedo, señalar al otro para que no se fije en lo que hacen.

¿Teme ir a la cárcel?

No, en absoluto.



Muchas gracias, expresidente García, que se sepa la verdad y que caigan los corruptos...

Que caigan todos, sin excepción.